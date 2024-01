A Coruña, con cautela en la “meseta”: “Aún estamos en fase dura de la ola epidémica de gripe”

“Lo que estamos viendo no dista mucho de ser un poco lo esperado. Preveíamos el pico de contagios de gripe para esta primera semana de enero, que ya habitualmente suele ser la peor del año, porque se juntan todas las infecciones respiratorias que pueda haber. Cierto es que, en esta ocasión, se ha complicado más, porque la gripe está siendo especialmente agresiva en cuanto a contagios y asistencias, de hecho, se han superado ya los datos del invierno de 2017-2018, que fue muy duro de gestionar”, apunta el doctor Marcos Rodríguez, quien recuerda que “la primera semana del año coincide, también, con el descanso de los profesionales”, lo cual “dificulta un poco más las operativas de los hospitales”. “Tampoco están todos los compañeros de Atención Primaria y, todo ello, complica el escenario. Con todo, estamos viendo ya un poco que la situación se va a poder reconducir. Ayer hubo mucha demanda en las Urgencias del Hospital Universitario, pero también es cierto que fue lunes y, al igual que sucedió el martes de la semana pasada [ya que el lunes, día de Año Nuevo, fue festivo], ese día siempre se hereda asistencia parada durante el fin de semana, y siempre hay mucha atención”, indica.

Considera, el director asistencial del área sanitaria de A Coruña y Cee que, “en general, la población trata de buscar respuesta a lo que le pasa”, e incide en que lo que se intenta es “adecuar, en función de las características de cada paciente, el mejor recurso asistencial”. “Si una persona sin ningún otro problema de salud, y particularmente joven, acude a las Urgencias del hospital con gripe, ese proceso le durará siete días y, si se queda en casa, una semana. Es decir, no por venir al hospital y porque le digan que, efectivamente, lo que tiene es gripe, va a cambiar el tema”, subraya el doctor Marcos Rodríguez, quien hace hincapié en que, “en estos casos, las medidas de toda la vida (reposo, y analgésicos o antitérmicos para las molestias propias de un proceso gripal) son las que funcionan”. “Los ciudadanos con algún problema de salud más importante son los que se tienen que mirar bien y acudir, en función de su situación, a los recursos asistenciales más adecuados. Y, en general, la gente está respondiendo bien en este sentido”, asegura.

“En números absolutos —prosigue el director asistencial de la demarcación sanitaria coruñesa—, termina ingresando quien lo necesita, y suelen ser personas que han tenido complicaciones derivadas de la gripe, o con una especial inmunosupresión. Son los que ya venían antes a Urgencias y que, en general, se han preocupado de vacunarse y de hacer las cosas bien, pero al final son gente con mayor facilidad de sufrir problemas. No obstante, y esto es algo que comentan los compañeros de Urgencias, también acude a ese Servicio población relativamente joven y sin otras complicaciones añadidas, con los síntomas típicos de la gripe y, probablemente, sin haber consultado antes en su centro de salud ni haber tomado las medidas preventivas oportunas. Esto es algo que hay que entender en el actual contexto pospandemia. A la salud siempre se le ha dado importancia pero, tras la irrupción del COVID, digamos que se ha empezado a cuantificar demasiado todo. Antes tampoco hablábamos de variantes, y ahora eso está ahí, y parece que, el conocerlo, nos va a cambiar el curso o el pronóstico de la enfermedad. Además, estamos más pendientes de la inmediatez... y gestionar a veces la incertidumbre —y transmitir esto a la población — no es fácil porque ha cambiado un poco, de ahí la necesidad de continuar haciendo educación sanitaria”, expone.

Sobre la situación prevista para los próximos días, y aún “sin tener una bolita mágica”, el doctor Marcos Rodríguez anticipa: “A nivel de número de pacientes hospitalizados por gripe, (quizás, lo que marca más la tendencia), no esperamos que siga aumentando, de hecho, pensamos que puede ir disminuyendo. A ver qué sucede esta semana, no obstante, en cuanto a ingresos, creo que hemos alcanzado ya el pico. Esto es importante”, destaca el director asistencial del área sanitaria de A Coruña y Cee, antes de incidir en que “aún estamos en fase dura de la ola epidémica”, de ahí la importancia de “no bajar la guardia”. “Más que nunca, hay que extremar las precauciones. Cualquier persona con síntomas que intente hacer un mínimo de vida social tiene que llevar mascarilla para proteger a los demás de su infección. Y todos los ciudadanos con un especial riesgo, bien por su edad o bien por sus patologías o porque tengan mucha inmunosupresión, han de usar cubrebocas para protegerse a sí mismos. Este mensaje de autoprotección es fundamental, al igual que lo es mantener las medidas de higiene máximas”, recalca.

El doctor Marcos Rodríguez llama la atención, asimismo, sobre la oportunidad que ofrece la ampliación de la campaña de vacunación contra la gripe y el COVID, hasta el 26 de enero, a los ciudadanos “que no hayan podido inmunizarse aún” y “tengan interés en hacerlo”. “Desde luego, les animo a que lo hagan, porque se ha demostrado que la vacunación disminuye la probabilidad de que un paciente tenga que acudir a un centro sanitario; de que quede hospitalizado; de que ingrese en UCI; y de que fallezca. Ese es su objetivo”, reivindica.

“No hemos tenido que reprogramar cirugías y esperamos poder mantener así la asistencia”

“Los profesionales del área sanitaria de A Coruña y Cee nos estamos esforzando en atender a todos los pacientes, y lo vamos a hacer de la mejor manera posible. En los servicios de Urgencias contamos con sistemas de triaje que funcionan muy bien, de modo que, a quien más lo necesite, lo vamos a atender en tiempo y forma. No obstante, sí es verdad que, ante semejante volumen de pacientes, a veces los tiempos, a nivel global, se demoran. Por eso pedimos a la población comprensión, también, en un contexto como en el que estamos”, resalta el doctor Pedro J. Marcos Rodríguez, neumólogo y director asistencial de la demarcación sanitaria coruñesa, “tremendamente orgulloso” por “cómo en los momentos de crisis (y esto es algo que ya vimos durante la pandemia de COVID)”, la “organización del sistema sanitario público y los compañeros están a resolver problemas, y a sacar a los pacientes adelante”. “Da gusto ver el compromiso que hay”, reivindica.

El doctor Marcos Rodríguez recuerda que el área sanitaria de A Coruña y Cee cuenta con un “plan de contingencia” de enfermedades respiratorias que les permite “ir dando los pasos proporcionales para responder a la situación” . “Hace semanas ya que habilitamos las llamadas ‘áreas de expansión’ [en el Hospital Abente y Lago], de modo que todas las camas del complejo están disponibles para hospitalización de quien lo necesite”, asegura el director asistencial de la demarcación sanitaria coruñesa, consciente de que “si no hubiese que operar a la gente, todo sería mucho más sencillo”, pero “eso no es así, y hay que tratar de conjugar” la situación derivada de la epidemia de gripe con la actividad ordinaria del Chuac. “Afortunadamente, el aumento de la demanda asistencial de estas últimas semanas no nos ha obligado a reprogramar ninguna cirugía. Esto es una buena noticia, y esperamos poder mantener así la asistencia al paciente agudo, al que viene de casa a operarse, al que necesita hacerse pruebas...”, concluye.