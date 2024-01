Al grito de "¡Sergas, escoita, Urxencias en loita!", médicos de las Urgencias hospitalarias de las siete área sanitarias de Galicia se concentraron este mediodía a las puertas de sus respectivos servicios para exigir mejoras en sus condiciones de trabajo. Sobre todo, "la adecuación de las plantillas y las horas de trabajo", explica el doctor Amadeo Seco, médico del Servicio de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), quien detalla que lo que demanda el colectivo es que se reúna la mesa para revisar sus condiciones, que parecen invariables desde hace 16 años.

"Los médicos de Urgencias tenemos un acuerdo firmado desde abril de 2007, pero ya llovió desde entonces. Lo que queremos es que se abra ese acuerdo para negociar ciertas condiciones y mejoras en el trabajo. Es algo que llevamos pidiendo, insistentemente, desde el 22 de junio de 2022. Muchos empezamos a tener ya unos años, hacemos turnos muy largos, trabajamos más horas de las que deberíamos, según el acuerdo original…", expone el doctor Seco, quien recuerda que "la última epidemia de gripe" trajo consigo "una sobrecarga terrible", y esto les ha llevado a decir: "Hasta aquí llegamos".

"La demanda asistencial en las Urgencias hospitalarias nunca toca techo. Cada año es más, y más, y más... es terrible. Cuando yo empecé en esto, en 2002, era muchísimo menor. Ahora, por ejemplo, en el Servicio de Urgencias del Chuac, no hay pausa ni de noche", resalta el facultativo coruñés, quien especifica que el acuerdo de 2007 establecía que "se iban a tocar las plantillas" para que los médicos de Urgencias trabajasen "más o menos 130 horas al mes".

"Las pasamos de largo. De muy largo. Y hacemos muchas noches", advierte el doctor Seco, de ahí que demanden "hacer menos horas obligatorias y que, al cumplir cierta edad, podamos pedir la exención de noches, como sucede en el resto del Sergas". "También exigimos más personal, para evitar la sobrecarga, y que los pacientes pendientes de cama no pasen días en las Urgencias colapsando nuestros servicios. Obviamente, también queremos alguna mejora retributiva, no vamos a mentir, pero no hablamos única y exclusivamente de un tema económico, que también. Nuestra reivindicación fundamental es la adecuación de las plantillas y las horas de trabajo", reitera.