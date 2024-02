Médicos de las UCI de Galicia urgen a ampliar las plantillas para garantizar una “atención de calidad”

Médicos intensivistas urgen a ampliar las plantillas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para garantizar una “atención de calidad”. Los especialistas ven necesario llevar a cabo un “estudio de situación” para “cuantificar realmente, qué necesidades de personal hay en cada UCI” y “cuántos profesionales se jubilarán” en los próximo años. Para paliar el “actual déficit” proponen, entre otras medidas, “incrementar la cifra de médicos residentes (MIR) que se forman en cada Unidad” y atraer a intensivistas de otras autonomías “con contratos de calidad” porque en la comunidad gallega, aseguran, el paro en su profesión “es cero”.

“El problema fundamental en las UCI de Galicia es la escasez de personal, que hace que más del 90% de los intensivistas superemos la jornada laboral que fija el Estatuto Marco, que son 48 horas a la semana”, afirma Pablo Vidal, presidente de la Sociedade Galega de Medicina Intensiva e Unidades Coronarias (Sogamiuc), quien detalla que, “en los últimos años,” se han producido “una serie de cambios, favorables” para su colectivo “como trabajadores”, porque “hay mejores contratos y más opciones donde elegir”. “Los contratos de guardias, por los cuales algunos compañeros hacían entre ocho y diez guardias al mes (solo estaban contratados para eso), prácticamente han desaparecido, porque eran muy precarios, y los profesionales prefieren trabajar en la sanidad privada o en otro hospital donde tengan un contrato mejor, de modo que esas guardias hay que repartirlas entre el personal de cada Unidad”, explica el doctor Vidal, y resalta: “Más de la mitad de los intensivistas de las UCI gallegas superamos las seis guardias al mes, y eso es una carga laboral importante. No es que haya más trabajo que antes, sino que somos menos para hacerlo”.

Reconoce, el presidente de la Sogamiuc, que la situación “es un poco contradictoria”, pese a haber “mejorado los tipos de contratos”. “Antes, en cada UCI gallega había dos o tres profesionales que hacían ocho o nueve guardias al mes, y no les quedaba más remedio porque no tenían otra opción para trabajar. Ahora sí pueden elegir donde hacerlo, y esos contratos de guardias, prácticamente, no se cogen. Si en una UCI había tres compañeros que hacían nueve guardias, eran 27 al mes. Con un contrato estable, hacen entre cuatro y seis o siete; el resto, se reparten entre todos. Y, esos compañeros que solo hacían guardias, no trabajaban el resto del mes, hacían ocho o nueve días, 24 horas. Ahora tienen el turno de mañana y, a mayores, entre cinco o seis guardias. Son contratos menos precarios pero, realmente, te obligan a trabajar más horas al mes”, explica el doctor Vidal, quien detalla que “el cambio se ha producido porque”, en la actualidad, “hay más oferta que demanda (en todas las UCI gallegas hace falta personal)” y a que, “desde Europa, han obligado a que los contratos sean más estables y menos precarios”, de ahí que “hayan salido más interinidades”, contratos que “te dan más derechos y ya no te obligan a hacer ocho o nueve guardias al mes”.

“Esto, que realmente es bueno, obliga a que tenga que haber más personal para cubrir esas guardias. Porque las guardias hay que hacerlas. Ninguna UCI de Galicia tiene a menos de dos intensivistas de guardia, lo cual supone, como mínimo, 60 guardias al mes. En las UCI de los hospitales de A Coruña y Vigo más, porque hay más especialistas por guardia. Y eso hay que repartirlo entre los que están”, reitera el presidente de la Sogamiuc, sociedad científica que, el pasado verano, se reunió con el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, para plantearle una serie de medidas frente a la actual situación.

“La solución laboral tiene fácil arreglo. En la actualidad, por cada guardia, libramos 24 horas. Pues igual hay que descansar 48 para no superar ese exceso, pero esto nos parece que va a devaluar la calidad de la asistencia, porque implicará que, en el día a día, haya menos intensivistas trabajando en las UCI. Por eso, lo que proponemos es realizar un estudio de situación, que permita cuantificar bien qué necesidades hay de personal; ampliar el número de MIR que se forman en cada Unidad, conforme a esas expectativas; e intentar atraer a especialistas de otras comunidades autónomas con contratos de calidad”, apunta el doctor Vidal, quien reconoce, no obstante, que el incremento de plazas MIR es una medida “con repercusión a cinco años”, de ahí la necesidad de “combinar ambas”.

“Pero lo primero es cuantificar realmente qué necesidades de personal hay en cada Unidad, y analizar cuáles son las perspectivas de jubilaciones en los próximos años, porque también es importante”, destaca. Y es que, en un lustro, “sobre una docena de médicos intensivistas se jubilarán en Galicia”, anticipa el presidente de la Sogamiuc, quien estima que en las UCI gallegas trabajan, en la actualidad, “en torno a 100-110” especialistas, aunque no hay “un censo exacto”.

“Sensación de hastío” y “abandono”

En este contexto, insiste el doctor Vidal en que entre los intensivistas gallegos “hay una sensación de hastío y de cabreo”. “La pandemia de COVID fue un imprevisto, todo el mundo lo entendió, nadie miró las horas y trabajamos todo el tiempo que hizo falta porque era lo que necesitaba la población. Sin embargo, superada esa emergencia sanitaria, volvemos a lo mismo. Nadie prevé que se pueda volver a dar una situación de ese tipo, pero los profesionales de las UCI somos cada vez más conscientes de que nuestros derechos están reconocidos en una ley que se está incumpliendo reiteradamente. Por tanto, pedimos que se nos reconozcan las horas que hacemos, y que se amplíen las plantillas para garantizar una asistencia de calidad, porque la sensación que tenemos es de abandono por parte de los gestores”, reitera.