El gallego Benjamín Estévez, nombrado ‘número dos’ de las finanzas del Vaticano

El gallego Benjamín Estévez de Cominges (Vigo, 1974) ha sido nombrado secretario general de la Secretaría de Economía del Vaticano, número dos del departamento que gestiona las Finanzas vaticanas, y será así el brazo derecho del prefecto, el también español Maximino Caballero Ledo, confirma la Santa Sede. El cargo estaba vacante desde que Caballero, que era el secretario de la Secretaría de Economía, sustituyó en noviembre de 2022 al entonces prefecto, el jesuita español Juan Antonio Guerrero Alves, que presentó su renuncia “por motivos personales”. De esta manera se repite la dupla española en el “ministerio” de Economía vaticano.

Estévez de Cominges era hasta ahora delegado para la administración del dicasterio (departamento de la curia romana) para la Evangelización. “El hecho de proceder de una organización de la Iglesia antes de aterrizar en la Santa Sede ha sido, sin duda, una gran ayuda, aunque debo confesar que la complejidad del Vaticano es mucho mayor de lo que me esperaba y, si bien esto lo hace mucho más interesante, exige un período de adaptación que, con humildad, debo decir que no sé si todavía he superado”, explica el gallego en Vatican News, la oficina de prensa de la Santa Sede.

Benjamín Estévez de Cominges, nacido el 15 de abril de 1974, se formó en el Colegio de los Jesuitas y estudió Ingeniería Superior de Telecomunicaciones en las universidades de Vigo y Católica de Lovaina, en Bélgica, logrando un Premio Extraordinario. Además, es graduado en Administración y Dirección de Empresas por la UNED.

El gallego compaginará temporalmente la secretaría de las finanzas vaticanas con su puesto como delegado para el dicasterio para la Evangelización para proseguir con algunos proyectos puestos en marcha. “Sé que la responsabilidad es mucha, y espero poder estar a la altura de este nuevo cargo con la ayuda de Dios y el apoyo de mi familia”, manifestó al conocerse su nombramiento.

Estévez de Cominges comenzó su carrera profesional en la empresa privada como consultor de estrategia en el ramo de las telecomunicaciones en Andersen Consulting (más tarde renombrada a Accenture), pasando posteriormente a dirigir una startup dedicada al comercio electrónico. Tras sus estudios en el MIT fue el Director Comercial y de Marketing del Grupo Lar, una de las principales promotoras inmobiliarias españolas.

En el año 2013 comenzó su relación profesional con la Iglesia al ser nombrado Director General para Asuntos Económicos de la Universidad Pontificia Comillas, donde desarrolló su carrera profesional durante casi diez años.

En diciembre de 2021, el papa Francisco lo nombró Delegado Administrativo de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, cuya misión es propagar la fe en todo el mundo y coordinar la labor de los misioneros. Ahora, dos años después, asume las finanzas vaticanas.