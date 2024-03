Objetivo, anticiparse al cáncer de colon: “Mis expectativas son buenas gracias al cribado”

El cáncer de colon es el tumor más frecuente y el segundo en mortalidad en España. Cada año, se diagnostican más de 40.000 nuevos casos en todo el país, unos 3.000 en Galicia y, en contra de una falsa creencia bastante extendida, afecta tanto a hombres como a mujeres. La principal medida para modificar el curso de la enfermedad, por adelantar su diagnóstico e, incluso para prevenir su desarrollo, es el cribado general en la población mayor de 50 años. Consiste en la realización de un test de sangre oculta en heces cada dos años, a partir de la quinta década de vida, siempre y cuando no se tengan antecedentes familiares directos que hayan sufrido cáncer colorrectal a edad temprana, en cuyo caso se adelantaría. “Es una prueba indolora, no invasiva y que se puede realizar en casa”, resalta la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), que aprovecha la conmemoración, este domingo, 31 de marzo, del Día mundial contra el cáncer de colon, para lanzar la campaña Juega tu papel en la detección del cáncer de colon, que tiene como objetivo aumentar la participación en los programas de cribado de esa dolencia.

“Gracias al cribado de colon mis expectativas son buenas porque me diagnosticaron el tumor cuando aún era pequeño, de apenas 2 centímetros. Si no me llego a hacer la prueba de sangre oculta en heces, no sé qué habría sido de mí porque no tenía síntomas”. Quien habla es Francisco José Fernández, en fase de tratamiento de un cáncer de colon. Admite que, en un primer momento, le costó “asimilar” el diagnóstico, precisamente, porque se encontraba “muy bien” y porque siempre se había cuidado. “Como de todo y variado, no fumo ni bebo y tampoco tengo antecedentes familiares de cáncer de colon, por eso cuando me dijeron que sufría esa enfermedad, apenas me lo podía creer”, reconoce Francisco, quien especifica que, en su caso, el diagnóstico llegó la tercera vez que se sometía al cribado.

La colonoscopia, solo si se detecta sangre en heces

“Ya me había realizado la prueba de sangre oculta en heces en otras dos ocasiones, y en ambos casos me dio negativo, así que no tuve que hacer nada más. Fue en esta última, al salir el resultado positivo, cuando me dijeron que me tenía que someter a una colonoscopia. La prueba no duele nada, te la hacen con sedación, en mi caso ni siquiera me resultó molesta. Al mes justo de confirmarse el diagnóstico me operaron y ahora estoy con quimioterapia. Si todo va como hasta ahora, en uno meses espero estar curado. Todo gracias a esa prueba”, reitera.

La AECC recuerda que, en la última actualización de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud (SNS), de febrero de 2021, se propone como objetivo “obtener un mínimo del 65% de participación en programas de cribado de cáncer colorrectal”, siguiendo las directrices europeas (European Guidelines For Quality Assurance on Colorectal Screening Programs). En la actualidad, se sitúa por debajo del 50%. La asociación urge, en este sentido, la “necesidad de fomentar la transparencia” y “contar con información pública actualizada, contrastada y unificada” sobre “los niveles de cobertura y participación que permitan garantizar la equidad de los programas de cribado de cáncer colorrectal”, pero también del resto de cribados poblacionales existentes en la actualidad (mama y cérvix).

'Barreras' frente a la prueba

Según el Estudio sobre los programas de cribado de cáncer colorrectalde la AECC, elaborado en 2023, las principales barreras entre las personas que no se han realizado la prueba son la falta de síntomas (39,6%); no haber recibido la invitación oficial para participar (39,9%), pese a pertenecer a la población diana; el olvido o dejadez (28,6%); el deseo de mantenerse alejados de los centros médicos en el contexto de pandemia (24,9%); y la “saturación” percibida en la sanidad pública (22,1%).