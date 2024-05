¿Puede una máquina crear un antibiótico?, la pregunta que lanzó la carrera de De la Fuente

El biotecnólogo coruñés César de la Fuente Núñez ya es miembro de la Real Academia Galega de Farmacia (RAFG). Así quedó oficializado en el acto, presidido por el presidente de la RAFG, el doctor Ángel Concheiro, que tuvo lugar ayer en Santiago, en la sede de la institución.

De la Fuente Núñez empezó su intervención agradeciendo a la Real Academia de Farmacia de Galicia, su nombramiento: “Es un honor y una responsabilidad que, sin duda, será un impulso para seguir trabajando en el desarrollo de la ciencia en español, de la que soy un orgulloso abanderado cada vez que se presenta la ocasión”.

Durante su discurso, el nuevo Académico Correspondiente compartió su trayectoria y cómo su interés por la biología y la investigación lo llevó a explorar la aplicación de la IA en la ciencia. Después de realizar su licenciatura en Biotecnología en la Universidad de León y su doctorado en la Universidad de British Columbia (UBC), centró sus estudios en la microbiología y el uso de péptidos. Sin embargo, la insatisfacción por la falta de sistematización y previsibilidad en la biología lo llevó a considerar el potencial revolucionario de la IA en este campo. En 2015, se incorporó al MIT, donde comenzó a aplicar la IA en la biología, una idea que entonces parecía ciencia ficción.

“Me planteé una pregunta muy sencilla y fundamental: ¿Puede una máquina crear un antibiótico? Una pregunta sobre la que he seguido trabajando y a la que hemos ido añadiendo complejidad desde el laboratorio que he creado en la Universidad de Pennsylvania (UPenn), el De la Fuente Lab”, señaló. Este enfoque ha permitido importantes avances en la creación de antibióticos mediante la IA, abordando infecciones bacterianas que causan millones de muertes en todo el mundo, estimándose que en 2050 puedan matar anualmente a 10 millones de personas, según explicó el propio De la Fuente en su discurso. Es por ello, que el científico coruñés indicó que la combinación de IA y biología no solo busca entender la complejidad de las bacterias, sino también diseñar soluciones innovadoras y efectivas.