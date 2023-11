Cinco encapuchados armados con pistolas han irrumpido este miércoles en el centro comercial Salera de Castellón para atracar la joyería José Luis.

Según testigos presenciales, uno de ellos ha entrado en el comercio y ha disparado en tres o cuatro ocasiones al techo, en un momento en el que había dos clientas en su interior. Al parecer, las trabajadoras de la tienda han sido encañonadas. Los asaltantes se han servido de mazas para romper los cristales de los escaparates y robar joyas, que han guardado en mochilas.

Eran las 10.45 horas de este miércoles cuando ha estallado el pánico en el centro comercial Salera de Castelló causado por la presencia de cinco encapuchados que han atracado una joyería de este recinto.

Han sido testigos de este desconcierto los empleados de los comercios más cercanos al establecimiento afectado en el que estaban varias empleadas --una de ellas tenía cortes de los cristales rotos pero de poca consideración) y dos clientas en el momento en el que han irrumpido los atracadores, con pistolas y mochilas. Debido a esta situación, las clientas han tenido que recibir asistencia sanitaria y algunas trabajadoras no podían reprimir las lágrimas debido al gran susto que han sufrido.

Gabriela Artene, empleada de uno de los estands más cercanos al comercio, es la persona que ha llamado al 911 en cuanto ha escuchado los disparos. "De repente, he oído tres o cuatro disparos y cuando he mirado hacia la joyería he visto a una eprsona vestida de negro con una pistola. Me he escondido y he llamado enseguida a la Policía".

Ceferino Rodríguez regenta otro de los estands ubicado junto a dicha joyería. "De repente llegaron varias personas, todas encapuchadas y han entrado, han comenzado a romper los cristales de la tienda y venían con mazas en las mochilas. He visto un arma, he escuchado un disparo y me escondí". "Se han llevado joyas en la mochila y el personal de seguridad que había en ese momento los ha rociado con el extintor", ha destacado Rodríguez.

Nuria Pérez estaba en el momento del atraco junto a su compañera reponiendo la tienda y "de repente he oído golpes y he visto a dos personas vestidas de negro". "Nos hemos escondido en el almacén y no hemos salido hasta que nos hemos dado cuenta que ya no había nada".

Ester Martínez, es la encargada de otra de las tiendas aledañas a la joyería. "Estábamos atendiendo a unas clientas y de repente hemos oído tres disparos". En ese momento, la compañera de Ester Martínez estaba fuera de la tienda y le ha dicho que bajara la persiana. "De los nervios casi no podía hacerlo porque he visto a unos encapuchados, con gafas de sol y pasamontañas, parecían jóvenes", ha señalado. "He visto cómo cogían cosas y las chicas empleadas han salido fuera, nerviosas", ha proseguido. Martínez también ha contado que una persona de seguridad los ha rociado con un extintor y "ellos han resbalado cuando salían corriendo perseguidos por este señor". Ha señalado también que había dentro dos clientas "y han salido también muy nerviosas y llorando".

Finalmente, otra empleada de un comercio cercano ha destacado su experiencia. "Estaba sentada hablando por teléfono y he escuchado dos petardos, me he girado y he visto a un hombre con una braga hasta la nariz. Luego he visto a más gente y a todo el mundo corriendo. Yo también lo he hecho y me ido a la salida de emergencia".

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado servicios sanitarios, la Policía Local, la Policía Nacional (con su equipo de la Científica) que ha estado inspeccionando la zona afectada. También se han personado de forma inmediata hasta allí los máximos responsables del centro comercial Salera. Según ha podido saber este diario, los atracadores parecen profesionales y en estos momentos se están analizando las cámaras del recinto por si pudieran aportar algún otro dato que pudiera identificar a los autores del atraco que han huído en un Audi A6 gris sutraido a finales de septiembre y que tiene denuncias en Madrid. La Policía ha perseguido a estos por la Z-13 perdiéndoles el rastro.