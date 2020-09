Ewan repite triunfo en el Tour

El australiano Caleb Ewan del equipo Lotto Soudal ha repetido victoria en la undécima etapa del Tour 2020, después de superar por milímetros en la meta de Poitiers al irlandés Sam Bennett, vencedor este martes.



El campeón danés Kasper Asgreen, el austriaco Lukas Pöstlberger y el luxemburgués Bob Jungels le dieron salsa al final de etapa y a punto estuvieron de frustrar la segunda llegada al sprint consecutiva.





