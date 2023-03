Espectaculares miradoiros, paisaxes de praia, bosque e piscinas naturais bañan de beleza á Pobra do Caramiñal, un dos destinos máis atractivos do Barbanza, ao que o mesmísimo Ramón de Valle-Inclán calificou coma “o lugar da terra no que houbera vivido máis a gusto”.

Patrimonio natural, cultural e histórico únense deste xeito á gastronomía para converter a Pobra do Caramiñal no destino perfecto para gozar desta primavera.

Atractivos aos que se suma a completa axenda do Concello para Semana Santa, na que non faltarán as rutas de senderismo nin as visitas guiadas, ademais dos tradicionais actos litúrxicos nas parroquias de Santa María a Antiga do Caramiñal e Santiago do Deán.

Deste xeito, a axenda comezará o 31 de marzo coa inauguración do mercadiño “A nosa feira” nos Xardíns de Valle - Inclán, onde permanecerá ata o 10 de abril. Xa o mércores 5, pola súa banda, veciños e visitantes poderán gozar dun obradoiro de marisqueo de a pé na praia dos Areos, mentres que o Xoves Santo chegará a quenda da ruta xacobea guiada “Orixes”, cun recorrido de 8 quilómetros e dificultade baixa. Ademais, o venres poderemos seguir desfrutando da natureza da man dunha ruta polo Río das Pedras e as súas piscinas naturais.

Finalmente, dúas son as propostas para o sábado de Pascua, no que os amantes do patrimonio cultural poderán elixir entre unha visita guiada ao centro histórico da Pobra, que terá lugar pola mañá; ou á capela da Alba da igrexa de Santiago do Deán, xa pola tarde.

Para saber máis: Turismo A Pobra do Caramiñal