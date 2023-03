Anabel Pantoja, de 36 años, sobrina de Isabel, ha escrito un comunicado en Instagram en el que pide que la dejen tranquila, después de que la relación con el esgrimista Yulen Pereira haya quedado atrás. Con lágrimas en los ojos, explica lo harta que está de que todo el mundo comente sus pasos.

La joven señala que está cansada de que le llamen “sueltecita” y defiende su soltería. Comenta que ahora puede estar con quien quiera porque no hace daño a nadie. E incluye un ruego. “¿Puede ser que dé un paso, vaya a trabajar, me tome una cerveza, me dé un abrazo, salga de fiesta, haga deporte, me dé un beso, vaya a los carnavales con amigos, suba una puñetera canción a Instagram, me vaya de viaje y no sea una puñetera tragedia?”, explica para que no se comente cada paso que da dramatizándolo o poniéndole en el punto de mira. “Quiero vivir sin ser juzgada”, reclama junto a la etiqueta #nopuedomas.