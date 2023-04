Tras disfrutar de una semana en Miami (EEUU) en la que ha compartido numerosos momentos con Ana Obregón y ha podido conocer a la pequeña Ana Sandra, Susana Uribarri regresó ayer a Madrid. “Me lo he pasado muy bien y como habéis visto todos, Ana está maravillosa, feliz, muy tranquila en Miami y con ganas de seguir con esa tranquilidad”, aseguró tras aterrizar a la capital española. La mánager de la actriz y presentadora reconoció que aunque había visto a la bióloga con su nieta “por videollamada”, reencontrarse con ella y verla tan cerca con su bebé en brazos fue “un poco shock”.

“Siempre está pegada a la niña, no se despega”, añadió confesando que le costó que Obregón accediese a dar un paseo o a comer con ella durante su estancia en Miami. Sobre cuándo regresará con su pequeña, Uribarri reveló que “todavía no hay fecha”. “Lo va retrasando y creo que de momento no vuelve”, apuntó dejando entrever que en verano podría instalarse en su refugio de Palma de Mallorca: “En esa casa tan maravillosa que tiene seguro, pero de verdad que no sé si regresará en junio”.

Además de por el nacimiento de Ana Sandra, que ya tiene cinco semanas, Obregón está feliz por la buena acogida que está teniendo el libro que comenzó su hijo Aless y terminó ella. “Va por la tercera edición [...]. Es maravilloso porque el libro lo es. De verdad que lo es”, subrayó su representante al tiempo que confirmó que ella sí sabía que la presentadora pensó en quitarse la vida tras la muerte de su hijo y que ahora “está muy animada, muy feliz”. Tal es su alegría, que las críticas que ha recibido “le dan exactamente igual”. “Está en otro mundo y feliz, se mantiene al margen de todo”, aseguró.