El grupo sueco The Hives se suman a la programación de O Gozo Festival con un concierto en la sala Capitol de Santiago de Compostela el próximo 7 de octubre. El quinteto nórdico presentará su nuevo disco, The Death of Randy Fitzsimmons, junto a todo el arsenal de temas que han ido acumulando en sus más de 25 años de carrera. El grupo sueco se suma a grandes nombres como Robbie Williams, Ben Howard, Robert Plant o Nils Frahm que ya se han hecho hueco en la programación de O Gozo Festival. Las entradas para la actuación de The Hives saldrán a la venta el próximo viernes, 12 de mayo, a partir de las 10.00 horas.