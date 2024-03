Belén Esteban y su cambio físico: habla de su estado tras un accidente

En abril de 2022 Belén Esteban sufría un trágico accidente en el plató de Sálvame en directo. Los colaboradores debían aguantar el mayor tiempo posible agarrados a una barra de metal, con el objetivo de ganar una plaza en una zona del plató ambientada con todo tipo de comodidades.

Todo ha ocurrido durante los primeros minutos de 'Sálvame Limón'. Belén se enfrentaba a Lydia Lozano en un duelo, con tan mala suerte que la primera ha caído al suelo tan solo dos segundos después de que el cronómetro se pusiera en marcha.

Los sanitarios entraron al plató para socorrerla y poco después se daba el diagnóstico: la princesa del pueblo se había roto la tibia y el peroné, lo que le obligó a pasar por quirófano y a estar un tiempo de baja.

Las consecuencias de ese accidente

Belén Esteban (50 años) no puede estar más feliz. La colaboradora triunfa en Netflix, plataforma audiovisual donde está probando las mieles del éxito gracias a 'Sálvese quien pueda'. Con dos temporadas a su espalda la tertuliana fue de invitada a 'Showriano', presentado por Eva Soriano, donde acude como invitada y donde ha contado algunas curiosidades como, por ejemplo, qué consecuencias sufre tras su aparatosa caída en televisión. Recordemos que se rompió la tibia y el peroné, lo que le obligó a estar de baja durante meses. Un freno seco por el que no pudo hacer deporte y que le llevó a aumentar su peso, pero ¿cuánto ha engordado desde entonces?

Belén reconocía en este programa que ha cogido bastante peso. "He engordado 14 kilos desde que me rompí la pierna. ¡Tengo más tetas que cabeza, es verdad!", ha comenzado diciendo entre risas a la presentadora. "He engordado de tetas, de culo y de tripa. ¿Me das tu tripa y yo a ti la mía? Si quieres hacemos eso... Las tetas me las quedo pero el resto no", ha terminado diciendo entre bromas a Eva en el programa de Movistar+.