El fin de 'Sálvame' supuso un duro golpe para todos: Telecinco, Mediaset y todos sus colaboradores. La mayoría de estos últimos han ido encontrando nuevos proyectos, pero no ha sido así en todos los casos. Jorge Javier presentó durante un corto periodo 'Cuentos Chinos', hasta 8 colaboradores han reinventado el programa en Netflix y algunos, como María Patiño, han sido tentados por el extranjero.

Sin embargo, otros no han encontrado todavía su lugar, sea porque no han querido o porque no les ha surgido la oportunidad que esperaban. Por unas cosas o por otras, Belén Esteban se encuentra en ese grupo de "exsalvadores" que se han quedado sin programa de televisión, aún habiendo hecho Netflix, y que, por tanto, no ha encontrado sustituto a su principal fuente de ingresos.

No obstante, la 'Princesa del Pueblo' cuenta con otro negocios además de su vida como tertuliana. Probablemente, su empresa más conocida sea 'Sabores de la Esteban' y, por si fuera poco el mal trago por el fin de 'Sálvame', sus beneficios han caído en picado.

Belén Esteban se confiesa: Operaciones estéticas y ayuda psicológica

Al margen de su papel en Sálvame, la popular colaboradora ha concedido una entrevista. Aún no ha visto la luz pero ya hay un avance muy jugoso. Uno de los temas son los retoques de su cuerpo: "La medicina estética no me gustaba absolutamente nada hasta que empecé. Llevo el pecho puesto, para mí ha sido la mejor operación que me hice. Por ejemplo, yo me ponía un bikini y no tenía pecho y ahora me pongo unos bikinis que me los pongo hasta de triángulo. Mi autoestima ha mejorado".

Pese a ello, reconoce que ahora necesita ayuda psicológica. "Hay muchos comentarios que sí te duelen, pero tienes que aprender a vivir con ello. A mí me han llegado a decir: 'Ojalá te mueras'. ¿Estamos locos?", explica. La terapia, por ahora, es un éxito: "Mi vida ha cambiado mucho y creo que me ha ayudado mucho el psicólogo porque yo soy una persona muy emocional y muy impulsiva. Todavía estoy en el camino, pero me ayudan a saber llevarlo mejor". Hay Belén Esteban para rato.

Belén Esteban teme por su gran inversión

En su lanzamiento, muchos eran los que elogiaban 'Sabores de la Esteban' por el gran marketing realizado. La empresa cuajó rápidamente gracias a la promoción de Belén y consiguió obtener beneficios nada más salir al mercado.

Sin embargo, en el último ejercicio fiscal, las cosas han cambiado y sus beneficios se han visto reducidos en un 94% en comparación con el anterior, además de que los activos líquidos de la empresa han sufrido una fuerte disminución.

En total, pese al gran esfuerzo realizado, la compañía presentó unos beneficios de 9.472,06 euros y todo hace indicar que la salida de Belén Esteban en la televisión ha tenido que ver. Por el momento, no está previsto que haya novedades y la empresa continuará trabajando, pero veremos qué medidas se toman para garantizar su sostenibilidad en el futuro.