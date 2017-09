"Las habilidades digitales se demandarán al mismo nivel o más que los idiomas"

El coautor del blog Microsiervos y coordinador de Los nativos digitales no existen, Javier Pedreira Wicho, ha contribuido también, aunque no da detalles de cómo, a que este curso se imparta en la ESO en Galicia, de forma pionera en el país, la materia de libre configuración autonómica Identidad digital, que busca ofrecer a los jóvenes pautas para controlar lo que divulgan de sí mismos y de otros y advertirles de que siempre dejan un rastro en la web.

-Afirma que los nativos digitales no existen, que los chicos no nacen aprendidos en las nuevas tecnologías. ¿Qué piensan los padres?

-Escribimos el libro tras caer en la cuenta de que muchos padres asumen que sus hijos saben usar esos instrumentos sin que nadie les enseñe. Aunque los aparatos son cada vez más fáciles de usar, eso no equivale a sacarles provecho. Fuera WhatsApp, Instagram o YouTube, se pierden. Un porcentaje muy elevado de supuestos nativos digitales llega a la universidad y hasta acaban sin saber adjuntar un archivo en un correo o utilizar Google Drive. Estamos dejando de formar a los jóvenes en unas habilidades que cada vez les van a demandar más, al mismo nivel, si no más, que los idiomas. Mientras, las competencias digitales ni están ni se las espera, creamos una generación de chicos inempleables, que no van a poder trabajar en empresas modernas.

-La Xunta generalizará en 2020 la Robótica y la Programación en la enseñanza obligatoria. ¿Es relevante aprender a programar?

-Es importante que los chicos salgan del colegio con algunas nociones de programación porque vivimos en un mundo en que hasta la cafetera es programable, pero no es necesario que todos aprendan a programar, no todos van a dedicarse a la informática.

-Otros avisan de que no hay que descuidar la faceta humanista...

-El riesgo está ahí y de él tenemos que huir para formar a personas completas. No hay que quitar unas para dar a otras.

-¿Por qué es importante que Galicia imparta Identidad digital?

-Porque los chicos que tienen un smartphone desde la comunión (ahora es el regalo estrella) tienen una identidad digital, dejan una huella y a veces no son conscientes. Publican cosas sin preocuparse de quién las puede ver en el futuro. Un amigo profesor contó cómo un alumno se excusó de presentarle un trabajo por estar en el hospital y ese día colgó fotos en Facebook de juerga. Pues aprende a usar los filtros y grupos y no publiques todo en abierto. Son cosas muy básicas las que se aprenden en la asignatura.

-Expertos en el asunto advierten del uso problemático de internet entre los menores...

-Seguro que ese uso no es exclusivo de Galicia. Parte del problema es que padres, profesores y políticos no son conscientes de que los chicos están perdidos. A veces se pasan horas haciendo el tonto. Eso es lo que hay que intentar evitar, pero nunca a través de la prohibición, de asustarlos. Hay que hablarles de los riesgos pero insistir en que internet permite cosas maravillosas, como un chico con un exitoso blog del Sporting de Gijón al que llamaron para las redes sociales del equipo. Vivimos en una sociedad acelerada y los chicos no reciben una formación en valores, en internet o fuera. Si les das las herramientas a los chavales para hacer el bien en internet, se lo van a pasar tan bien que no van a tener tiempo de hacer el mal, de portarse mal, hacer ciberbullying.