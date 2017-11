"Hemos pasado de una política antigua a unas viejísimas formas de hacer política"

Javier del Pino, director de A vivir que son dos días, el segundo programa de radio más escuchado en España tras Hoy por hoy, ha sido corresponsal de guerra y retransmitido tres elecciones presidenciales americanas como corresponsal en Washington de El País y la cadena SER .

-Cuando volvió a España tras su periplo americano, ¿encontró el país muy cambiado?

-Muchísimo. Cuando me fui el teléfono móvil era algo que tenía el Rey. De Internet sabíamos que existía pero no conocíamos exactamente lo que era. Cuando volví me encontré una España más moderna, progresista pero al mismo tiempo hay una especie de caspa residual que todos aborrecemos, no corregimos. Por ejemplo, hay todavía un lenguaje machista que pasamos por alto.

-¿Le gustaba más la vida de corresponsal?

-Cuando eres corresponsal eres los ojos y oídos de millones de personas del país, sobre todo en una época en la que no había redes sociales. Esa responsabilidad a mí me pesaba, me gustaba y me asustaba al mismo tiempo, es algo que añoro. Tenías esa maravillosa sensación periodística en la que pensabas que la gente se enteraba de las cosas porque tú se lo contabas. Sin embargo, la gente se entera de las cosas siempre antes que tú. Ahora no estamos informando sino ayudando a entender las noticias.

-¿Por qué no aceptó hacer el programa Hoy por hoy cuando se lo ofrecieron hace poco?

-Había demandas y exigencias por mi parte que no eran compatibles con las propuestas de la cadena y no hubo forma de llegar a un acuerdo. Agradezco a la SER como piensa en mí y me cuida.

-¿Los oyentes de fin de semana son diferentes o usted les ha cambiado el chip?

-Me he dado cuenta en los últimos años que el oyente de lunes a viernes es un oyente frustrado y enfadado porque está trabajando, se encuentre en un atasco, porque hay mucha publicidad o tiene que dejar a los niños en el colegio. Mientras que el oyente de fin de semana está más relajado y está más abierto a que entres en su conciencia para informarle. Lo hacemos a través del humor, la ciencia, la política, la música y de otras cosas.

-¿Qué diferencia encuentra entre la radio española y la americana?

-Son la noche y el día en todo. En Estados Unidos la radio pública no es una radio financiada por el Gobierno, se nutre solo de las donaciones de los oyentes que apuestan por lo que oyen y lo valoran. Esto es algo fantástico, es un regalo constante, es decirte 'me gusta lo que haces y por eso lo financio' aunque sea con diez dólares al año, es un regalo de libertad. No es como en España ya que no tiene el nivel de penetración que tiene la radio española.

-¿Por qué no hace televisión?

-Sinceramente, no veo la televisión en España, me da mucha pereza. He tenido varias ofertas pero no me han convencido. Cuando la enciendo tengo la misma sensación que hace veinticinco años cuando veíamos alguna cadena de televisión italiana en la que todo el mundo hablaba muy alto, había muchos colores y muchas tonterías? Pese a ello hay cadenas y formatos que se salvan de esa crítica.

-¿Trump será el peor presidente de la historia de los Estados Unidos?

-Está haciendo mucho daño a la forma de hacer política en Estados Unidos y parece que eso es irreversible. Tengo un buen amigo que trabaja en el New York Times, que forma parte del cuerpo de prensa de la Casa Blanca, me contaba que la presencia de Trump en la Casa Blanca ha bajado el listón de lo que allí se considera solemne. Antes era un edificio en el que entrabas y las paredes y los cuadros te hablaban, ahora es la casa en la que vive Trump, es un sitio más, en el que se puede insultar y hablar a uno como quiera, este daño tardará tiempo en subsanarse.

-¿El problema de Cataluña tiene una solución rápida?

-La solución vendrá con el tiempo o las nuevas generaciones. A lo mejor los jóvenes han visto unos ideales que no se corresponden con la realidad. Los ideales nacionalistas son conservadores, no son progresistas, hay que entender que el mundo es global y que da igual ser de un país u otro.

-¿La política española atraviesa un momento difícil?

-Hemos pasado de hacer una política antigua a unas viejísimas formas de hacer política. En vez de avanzar en el sentido que la gente nos pedía cuando se manifestó en la Puerta del Sol, hemos ido hacia un atrincheramiento que me da mucha pena. Tengo dos buenas amigas que antes eran parte del programa de radio y ahora están dedicadas a la política. Son Manuela Carmena y Ada Colau. Las dos me cuentan el desánimo que sienten al ver que gente con la que se llevan bien critican lo que hacen en público pero después en privado les dicen 'perdona pero en público tengo que decir esto', ese doble juego es terrible.

-¿La información de proximidad sigue siendo el gran sustento de la radio?

-Soy un enorme defensor de la información local. Me duele ver cómo emisoras grandes prescinden de las pequeñas o despiden a profesionales que abren la radio por la mañana, cubren las ruedas de prensa, los informativos y el cierre por la tarde. Es algo triste. Es una especie de apoyo a las cadenas locales que son la sangre de lo que hacemos.