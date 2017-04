Las donaciones permiten repatriar a Senegal el cuerpo del joven ahogado

Las donaciones de la afición del Deportivo durante el encuentro disputado el pasado sábado ante el Málaga, en el estadio de Riazor, han permitido que la familia del joven de 17 años que falleció hace una semana en la playa del Orzán, Moussa Cissé, pueda repatriar su cuerpo a Senegal. El club coruñés comunicó ayer que sus seguidores aportaron 4.774,63 euros para la repatriación de Cissé, cantidad que, unida a las donaciones que recibió la familia por otras vías, cubren los gastos para trasladar el cadáver hacia el país africano. Así se lo ha indicado al Deportivo la familia del joven fallecido y el club en el que jugaba, el Deportivo Cristal. El Deportivo agradeció a través de su página web a sus seguidores "su gesto solidario" y que hayan "demostrado nuevamente que su afición nunca falla".



El Deportivo colocó treinta huchas en cada entrada al estadio y los voluntarios del Deportivo Cristal recorrieron las gradas. Moussa Cissé era gran aficionado al fútbol y tras la tragedia sus padres solicitaron colaboración para poder repatriar su cuerpo a Senegal, su país natal, para ser enterrado allí. El joven se ahogó en la playa del Orzán cuando intentaba recuperar el balón de fútbol con el que jugaba en la orilla con un grupo de amigos.



Sus compañeros se tiraron al agua para intentar rescatarlo en cuanto se percataron de que no salía, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Una hora y media después los servicios de emergencias localizaron el cadáver del joven senegalés. El día de los hechos, según fuentes de los servicios de emergencias, no había alerta por mal estado del mar. El tiempo era soleado y el paseo marítimo estaba abarrotado de viandantes.