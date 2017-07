Dos décadas de pasión por el cómic

Una retrospectiva-comparativa de los mejores autores gallegos de los últimos 20 años y una muestra de los Premios Nacionales de Cómic forman parte de las exposiciones especiales del festival 'Viñetas desde o Atlántico', que cumple dos décadas. El Salón del Cómic de este año, entre el 7 y el 13 de agosto, ofrecerá actividades, charlas, talleres y numerosos atractivos para los aficionados y el público en diversos escenarios, como un espectáculo audiovisual a cargo de Dave McKean. El edil de Culturas, José Manuel Sande, destaca su consolidación internacional y la difusión que ha dado a artistas de Galicia

Por tradición, el cartel de cada nueva edición de Viñetas desde o Atlántico lo diseña un autor invitado el año anterior, pero para la cita de 2017 los organizadores han hecho una excepción. El motivo es especial, el vigésimo cumpleaños del Salón del Cómic de A Coruña, que entre el 7 y el 13 de agosto dará un visible protagonismo a la banda diseñada con sello gallego y nacional. Dos décadas asientan con solidez el festival como encuentro de relevancia internacional y el espectacular póster de este año, obra del gallego Xulio Martínez Pérez, DasPastoras, autor del de 2002, refleja esa expansión.

Decenas de personajes del cómic (de Popeye a Lobezno, de Hulk a Obelix, de Superman a Micky Mouse, de Corto Maltés a Tintín) posan en pie o sentados ante la Torre de Hércules. Lo más llamativo es que los rasgos faciales o físicos de cada figura se parecen a los de las originales pero las vestimentas están cambiadas (Superman tienen las orejas del ratón Micky y Popeye el uniforme de Corto Maltés, por ejemplo). Hace quince años DasPastoras había dibujados estos y otros trajes colgados en un tendal también frente al faro.

En su edición número 20 el salón coruñés permitirá a los aficionados y al público en general disfrutar de dos novedosas exposiciones. Una muestra retrospectiva-comparativa en la sala de Afundación recogerá la evolución del cómic gallego en estos veinte años a través de los trabajos de nombres como el propio DasPastoras, Xaquín Marín, Fran Jaraba, Álex Cal, Emma Ríos, Víctor Rivas, Jano, Davíd Rubín y otros. La otra será en la Fundación Barrié y reunirá viñetas y páginas de autores galardonados con los Premios Nacionales de Cómic, como Juan Díaz Canales, Alfonso Zapico, Santiago Valenzuela, Sergio Altarriba o Miguelanxo Prado, director del salón.

Otra novedad será el primer espectáculo audiovisual del salón, en Palexco, a cargo del polifacético autor británico Dave McKean: la sesión de música en vivo Black Dog, the dreams of Paul Nash.

McKean y los demás artistas invitados de esta vigésima edición, cuyo presupuesto crece y supera los 200.000 euros, tendrán expuestas algunas de sus obras en el Kiosco Alfonso, la sala municipal de Palexco, el Palacio de María Pita y la sala Salvador de Madariaga, todas abiertas hasta el próximo 11 de septiembre. Los veinte carteles de cada festival anterior también se podrán ver en el entorno de la Torre de Hércules.

La docena de autores del noveno arte que estarán en A Coruña el próximo agosto son, además de McKean: Eduardo Risso, Enrique Sánchez Abulí, Julie Rocheleau, Ralph Meyer, Cameron Stewart, Kiko da Silva, Natacha Bustos, Nob (Bruno Chevier), Pablo Auladell, Rayco Pulido y Javi Rey. No faltará una carpa renovada de actividades diversas para atraer a los aficionados con talleres, charlas editoriales sobre dibujantes y guionistas, presentación de obras gráficas y firmas de ejemplares.

Estas y otras iniciativas no han faltado en los últimos veinte años en la semana especial del cómic. "Viñetas ha crecido al ritmo del paso de creadores internacionales, pero también a la vez que los autores gallegos", señala el concejal de Culturas, José Manuel Sande.