Solución para especies protegidas

Las obras de dragado de la ría de O Burgo tienen que lidiar con la protección del medio ambiente, ya que algunas zonas, a pesar de la contaminación de la que adolece el estuario, se han convertido en reductos en los que sobreviven especies protegidas como la 'Zostera noltii', que vive en las marismas. El banco marisquero de O Caínzo cuenta con ejemplares de esta especie y el proyecto de regeneración plantea que se trasplanten a otras zonas, para ello, necesita una autorización de la Xunta que, si no se emite, paralizará las actuaciones previstas para este enclave de A Pasaxe

La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de dragado de la ría de O Burgo establece entre sus condiciones para que se ejecute la regeneración del estuario que se debe proteger la pradera marina de Zostera noltii, que hay en varios puntos del área afectada por las obras. Y es que este vegetal está presente en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Este documento supedita el dragado del sector VIII de la ría, que corresponde al banco marisquero de O Caínzo, a que la Xunta otorgue una autorización para el "trasplante de los haces de Zostera noltii afectados" por las obras de regeneración y a que diga en qué zona deben ser replantados.

"En caso contrario", es decir, si el Gobierno gallego no aprueba esta actuación, "no se podrá proceder al dragado" de esta zona, que es la que presenta mayor grado de cobertura de esta especie protegida de todas las que se verán sometidas a las labores de regeneración. La Declaración de Impacto Ambiental especifica que, si la Xunta otorga la autorización al trasplante, se "deberán garantizar en todo momento la conservación de los hábitats marismeños presentes en los sectores IX, X y XI [la zona de marismas en la margen de Culleredo] y las comunidades faunísticas que albergan".

El documento indica que esta "medida compensatoria" de trasplante de ejemplares es una "corrección parcial", ya que no se consigue el objetivo "idóneo", que sería la recuperación del hábitat en zonas propicias para su crecimiento.

En las alegaciones recibidas sobre el traslado de esta especie que crece en fondos limosos, señalan que las "experiencias conocidas de traslado de Zostera noltii tuvieron escaso o nulo éxito", y apunta a que no se recomienda el trasplante en las zonas que propone el proyecto porque "no son las más aptas por el tipo de sedimento", en lugar de esta actuación, abogan por la "biorremediación", es decir, que se instalen en una zona degradada ambientalmente para regenerarla, en este caso, en Oleiros. En su respuesta, la Demarcación de Costas defiende el trasplante de los ejemplares de esta especie protegida, ya que eso "incrementará la densidad" y también porque se "tratará de mantener un estado de conservación favorable de las poblaciones de Zostera noltii. La alternativa de la biorremediación propuesta por los alegantes no se contempla, ya que Costas explica que carece de la experiencia y resultados favorables necesarios para que pueda ser factible.

Costas propone que, para velar por la protección de esta especie, se haga un seguimiento durante los tres años siguientes a la actuación en la ría de O Burgo, de modo que se visiten los mismos puntos inspeccionados para la realización de la cartografía previa a la ejecución de las obras.