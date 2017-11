La Comisión en Defensa do Común exige que se celebre la consulta sobre los muelles

La Comisión Aberta en Defensa do Común pretende que el pleno municipal del próximo mes vuelva a debatir la propuesta de celebración de una consulta ciudadana sobre la devolución gratuita por el Estado de terrenos públicos, entre los que se encuentran los muelles que queden liberados por el traslado de actividad al puerto exterior.

La Corporación ya aprobó el 6 de marzo, con los votos de Marea Atlántica y el BNG, una moción en la que se defendía la realización de ese plebiscito, de forma que el Gobierno local tuviese en cuenta su resultado a la hora de alcanzar acuerdos sobre el futuro de esos terrenos. El PSOE se posicionó en aquel momento a favor de la consulta, aunque se abstuvo en la votación al considerar que no era el momento adecuado para efectuarla, mientras que el PP la rechazó.

El Concello inició los trámites para llevar a cabo la consulta y elaboró un informe jurídico que reveló que la iniciativa debe ser autorizada por el Gobierno central y convocada posteriormente por la Xunta. El alcalde manifestó el pasado jueves que la consulta será "un elemento más de participación" y no el único porque a su juicio "no hay que ser fetichista". En el proceso participativo no intervendrán, según Xulio Ferreiro, "solo los vecinos, sino también el tejido social y económico de la ciudad". En declaraciones a Radio Coruña, calificó la iniciativa de "instrumento válido y útil que va a tener su función, pero en un marco de participación mucho más amplio, de diálogo y construcción colectiva".