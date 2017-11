El Concello, condenado a indemnizar a una promotora de la Torre hasta que pueda edificar

Los tribunales vuelven a dar la razón a los promotores de San Amaro y condenan al Concello a compensar a estas empresas que han visto paralizado su proyecto constructivo desde 1993. Las arcas municipales tendrán que pagarles intereses anualmente a estas empresas hasta que puedan hacer efectivos sus derechos de construcción, que tendrán que ser en otra parcela, ya que la declaración de la Torre como patrimonio de la humanidad complicó la puesta en marcha de estas construcciones. En 1993, el Ayuntamiento adquirió terrenos para la ejecución del paseo marítimo a cambio de aprovechamiento urbanístico en el entorno del faro romano. Las licencias de construcción del polígono nunca se llegaron a conceder y ahora su edificabilidad no está sobre la mesa

El Ayuntamiento ha sido condenado a indemnizar a una promotora del Agra de San Amaro con más de 300.000 euros y con el pago anual de intereses hasta que la empresa pueda edificar para hacer uso del aprovechamiento urbanístico de la que es titular. No es la primera vez que la Justicia se pone del lado de los promotores de este polígono una vez que su desarrollo se ha paralizado. Y es que, en junio de 2016, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya condenó al Concello a pagar una indemnización de 148.000 euros con intereses desde el 13 de enero de 2012 hasta el 21 de diciembre de 2016 y también los intereses sobre el valor del aprovechamiento comprometido, que la Justicia cifra en 582.798 euros.

Aproximadamente, las arcas municipales tendrán que hacer frente a unos 25.000 euros anuales en cumplimiento de esta sentencia y tendrán que hacerlo hasta que la empresa pueda ejecutar su edificabilidad. Y es que, tras la declaración de la Torre de Hércules como patrimonio de la humanidad ya no se puede construir en la zona, aunque el Concello puede negociar con la empresa un cambio en la parcela edificable.

En este nuevo caso, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 indicaba que el Concello debía pagar antes del 12 de agosto de este año, 357.737 euros, de los cuales, 278.660 euros formaban parte de la compensación principal, 25.197 euros correspondían a los intereses hasta el 31 de julio y los 53.879 euros restantes eran de gastos de honorarios de proyectos y de tasas con sus intereses. El Concello transfirió, en este caso, 357.072 euros, ya que descontó del pago 664,98 euros que la promotora adeudaba a las arcas municipales.

A pesar de que se haya realizado este pago, no se da por ejecutada completamente la sentencia, ya que el Concello tendrá que seguir pagando anualmente los intereses "por el retraso en materializar el aprovechamiento hasta que se apruebe definitivamente el instrumento de ejecución del planeamiento que permita a la actora [la promotora Santiago Sur Galicia] poder apropiarse del aprovechamiento urbanístico de la que es titular", según consta en el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3.

"Los intereses deben seguir abonándose hasta que se apruebe el referido instrumento urbanístico, lo que se hará por años naturales hasta que tenga lugar tal fecha, para su mejor control", explica el auto, que advierte de que el Concello tendrá que hacer frente al pago de intereses hasta que solucione con la promotora dónde podrá hacer efectiva la edificabilidad de la que es titular en el Agra de San Amaro.

El Concello aceptó, en la Junta de Gobierno Local del 25 de septiembre de 2015, comparecer en el recurso que la promotora Santiago Sur Galicia puso contra la desestimación de su reclamación de responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios por la imposibilidad de edificar en el entorno de la Torre de Hércules. Finalmente, tal y como había ocurrido con otra promotora, la Justicia se puso del lado de los promotores del entorno de la Torre.

En enero de 2016, cuando el Concello contaba con una sentencia a su favor, el concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, Xiao Varela, confiaba en que las arcas municipales no se harían cargo de las compensaciones a los promotores del Agra de San Amaro. Estos reclamaban en los tribunales una indemnización que comenzase a contar en 1993, cuando el Ayuntamiento, con Francisco Vázquez en la Alcaldía, adquirió sus terrenos para la construcción del paseo marítimo a cambio de edificabilidad para sus propietarios una vez que se recalificasen los terrenos en el plan general. El proyecto de compensación no se aprobó hasta 2008, cuando los titulares inscribieron fincas para construir una urbanización a 500 metros del faro romano, fue un año antes de que la Torre fuese declarada patrimonio de la humanidad. Marea Atlántica ha defendido que no habrá construcciones en este enclave.