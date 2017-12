"Quería sacar matrícula, creía que lo podía conseguir y lo logré. Fue un reto personal"

Julia Ramil forma parte de la relación de 21 alumnos de la Universidade da Coruña (UDC) que han recibido el Premio a la Excelencia Académica en el Bachillerato 2017-18. Cursó sus dos últimos años en el instituto María Sarmiento de Viveiro antes de elegir el Grado de Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios. "Tenía claro lo que quería estudiar", declara.

Desde pequeña fue buena estudiante, y lo demostró en Bachillerato. "Es cierto que había alguna asignatura que se me complicaba más, pero siempre saqué muy buenas notas", recuerda. El esfuerzo continuó a las puertas de la universidad. Julia Ramil no necesitaba nota para acceder al Grado de Inglés, pero tenía muy claro su reto. "En Bachillerato me propuse sacar matrícula de honor", dice. Y lo consiguió.

"Yo no buscaba nota para la universidad porque no la necesitaba para Filología, ya que tiene un cinco", explica. A pesar de eso, tenía "ganas" de dar lo mejor de sí misma y conseguir "buenas notas". "Quería sacar matrícula. Creía que lo podía conseguir, lo intenté y al final lo logré. Fue un reto personal", comenta entusiasmada.

Aunque sabía que no sería fácil, se empeñó en conseguirlo. Siempre bajo la mirada del resto. Muchos no entendieron por qué escoger Inglés pudiendo optar a otras muchas carreras gracias a su alta nota. "Mucha gente me decía que por qué hacía esa carrera. Cuando comentaba que quería Filología, se sorprendían y algunos me decían que escogiese otra cosa", explica.

Sin embargo, no se rindió y continuó persiguiendo su sueño. Los comentarios ajenos no interfirieron en su camino. Siempre tuvo un apoyo a su lado. "Mis padres nunca me dijeron que no lo hiciese. Me apoyaron siempre", dice orgullosa.

Ramil tenía "muy claro" que lo suyo era el inglés. "Siempre supe lo que quería estudiar. Desde pequeña estuve en una academia de inglés y me gustaba bastante. No tenía muchas más opciones que me gustasen así que no lo dude".

Se le dan bien los idiomas, de ahí su elección. No se arrepiente de haber tomado ese camino. "Estoy muy contenta, me gusta mucho la carrera", manifiesta esta estudiante. Sus retos no cambian como universitaria, quiere seguir siendo la mejor. "Voy a intentar conseguir buenas notas. Pero aquí, en la universidad, hay más compañeros y, por tanto, más competencia", reconoce. Aun así, le motiva intentarlo.

De momento, ya ha conseguido un premio. El que otorga la UDC por la Excelencia Académica en el Bachillerato 2017-18. "Es un premio importante. Esto reconoce que me esforcé", añade. Julia Ramil entiende que este tipo de reconocimientos son fundamentales para que los estudiantes se motiven durante el curso. "Si quieres hacer una carera que no tiene la nota de corta alta, a lo mejor ya no te esfuerzas tanto durante el Bachillerato. Pero con estos premios puedes esforzarte más porque te propones conseguirlos", comenta. A ella le ocurrió algo parecido, ya que algunos compañeros no entendían por qué tanto esfuerzo. "Mucha gente me decía que para qué me presentaba a las específicas en selectividad si no necesitaba nota. Pero yo me presenté igual por si acaso, para tener más nota. El esfuerzo merece la pena", finaliza Ramil.