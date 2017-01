Lorenzo: "Cuando uno ha sido campeón sólo puede aspirar a repetir"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo reconoció tener sensaciones "muy positivas" con la Desmosedici GP de su nuevo equipo, Ducati, y con la que intentará pelear este año por conseguir un nuevo título mundial, aunque fue cauto y recordó que será "muy difícil".

El balear se presentó este viernes junto al resto del equipo de Ducati en la localidad italiana de Borgo Panigale, un acto que le hizo estar "más nervioso casi que en una carrera". El jueves visitó la fábrica en un "día muy importante y especial" y en el que no se esperaba el "recibimiento y cariño" que le dieron "todos los trabajadores".

"Estoy muy orgulloso de pertenecer a esta familia. Me da mucha fuerza para dar lo mejor de mí mismo y que poco a poco este equipo sea mas fuerte. Yo, a nivel de piloto, daré otro paso", añadió el cinco veces campeón del mundo.

Lorenzo se refirió a su primera experiencia con la Ducati, la primera moto de la categoría 'reina' que monta tras su ascenso en 2008 con Yamaha y su 'M1'. "Tuve sensaciones muy positivas. Hay que tener en cuenta que llevaba muchos años con la misma moto y en Valencia fue un 'shock' importante", apuntó.

"Me sorprendió la estabilidad y la manejabilidad, pensaba que por su potencia sería más nerviosa, pero es una moto dócil, con potencia y estabilidad muy buena en las curvas veloces y en las rectas", añadió el mallorquín.

Sobre sus objetivos en su primer año, fue claro. "Cuando uno ha tenido la suerte de ser campeón del mundo, no puede aspirar a otra cosa que repetir", admitió. "Todos sabemos que es difícil, hay que luchar con estos 'gigantes' y con tantos pilotos tan talentosos y fuertes, pero tenemos el potencial, el talento, la fantasía y el método para poco a poco mejorar y solo si somos realmente fuertes en general finalmente saldrá el resultado que esperamos", sentenció.

Junto a él, estará Andrea Dovizioso, que conoce al español desde 2001. "Llorábamos cuando no ganábamos", bromeó el italiano, "contento" de la llegada del balear porque "es un gran campeón" con el que tiene ganas de compararse "sobre la misma moto".

"El año pasado acabamos realmente bien y este es un año muy importante, sobre todo para mí. La nueva moto ya la probamos en Valencia y ahora tendremos actualizaciones para comprender su competitividad y compararnos con los rivales. El 'feeling' es bueno, pero los últimos detalles se descubren en la pista y lo veremos en la primera carrera en Catar", puntualizó.

Por su parte, el manager general de Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, recordó que terminaron el 2016 "de manera positiva". "Consolidamos nuestro crecimiento, logramos ganar dos carreras y estar cerca de nuestros adversarios en muchas ocasiones", comentó.

"Nos hemos organizado de una mejor manera y ya tuvimos la moto nueva en el test de Valencia, un punto de partida importante para verificar pronto que no había problemas que superar durante el año, pero sólo en Catar tendremos la verdadera de 2017", subrayó el jefe del equipo, que no olvida que sus rivales también "mejorarán" y que por ello deben seguir trabajando.

En cuanto a los pilotos, Dall'Igna resaltó el historial de Lorenzo, una razón más para dejar de poner "excusas para no ganar el campeonato". "Tenemos que intentar ganarlo este año, no será fácil y no partimos entre los favoritos y hay adversarios fortísimos tanto desde el punto de vista de la moto como de sus pilotos", confesó.

Finalmente, Claudio Domenicali, administrador delegado de Ducati, celebró que las cosas marchen bien para la marca italiana y recalcó "la emoción" por un nuevo año mundialista, elogiando el trabajo de su manager general. "Tras pasar una gran dificultad, en los últimos tres años hemos pasado de tener dificultades para estar cerca del podio a estar constantemente luchando por él. El año pasado logramos dos victorias que es un gran éxito", indicó.

"Le hemos dado todos los recursos financieros y creemos que hay un equipo extraordinario. No partimos como favoritos, hay pilotos fortísimos y el actual campeón (Marc Márquez) ha ganado tres de los últimos cuatro y es el favorito, pero creemos tener todas los recursos para este desafío", concluyó.