Polémica: el gol fantasma anulado al Barça

El gol fantasma que no subió al marcador.

El gol fantasma que no subió al marcador. @beINSPORTSes

El partido entre el Real Betis y el FC Barcelona que ha culminado en empate, no ha estado exento de polémicas. La más sonada ha sido el gol fantasma de Jordi Alba, que no ha subido al marcador. El balón estaba dentro de la línea de meta cuando el defensa del Betis despejó el lanzamiento del lateral culé. El gol habría empatado el marcador a uno, ya que el Barça perdía en ese momento por 1-0.



Además, hubo otra jugada polémica. El delantero del FC Barcelona Luis Suárez ha asegurado que el balón de Aleix Vidal estaba "un metro dentro" de la portería y que por ello debería haber subido al marcador en el duelo de este domingo ante el Real Betis (1-1), y ha afirmado que ahora tendrán que esperar a que "los de arriba pierdan".



"Creo que la primera acción es la que veo más clara; el balón está un metro dentro. Los árbitros están para hacer su trabajo, nosotros no estamos para justificarles y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para seguir en este camino", señaló en declaraciones a beIN Sports tras el encuentro.









Luis Enrique y Víctor defienden uso tecnologías para evitar "goles fantasma"

Los técnicos del Barcelona, Luis Enrique Martínez, y del Betis, Víctor Sánchez, defendieron el uso de las tecnologías paraque el árbitro canario Alejandro Hernández Hernández no concedió a los azulgrana.Ambos entrenadores se refirieron en sus ruedas de prensa a esta polémica acción, conen el que el bético Aïssa Mandi sacó el balón cuando ya había traspasado la línea de meta.El preparador barcelonista no puso como excusa del empate este 'gol fantasma' no concedido a su equipo y se reafirmó en que su postura siempre ha sido favorable a la"He visto una foto del gol. Los árbitros necesitan ayuda, lo que puede venir a través de distinto material (tecnológico) o cámaras para ayudarles. Mantengo el mismo discurso en este asunto, ya sea ante situaciones que nos perjudiquen o nos favorezcan", recalcó.