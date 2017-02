Inglaterra defiende su título en una edición marcada por las novedades

La selección inglesa de rugby, vigente campeona del Seis Naciones, defiende la corona lograda el pasado año -con Grand Slam incluido- en una nueva edición (del 4 de febrero al 18 de marzo), marcada por la introducción de las nuevas normas. El XV de la Rosa aspira a convertirse en el sexto equipo en defender con éxito el Grand Slam, el pleno de victorias en el torneo, y levantar su vigésimo octavo título en la edición número 123 del torneo.

El claro favoritismo de los de Eddie Jones, que están invictos desde la llegada al banquillo del australiano, se ha visto mermado ligeramente en las últimas semanas por las lesiones. Sin embargo, los ingleses llegan a la cita después de encadenar una racha de 14 victorias consecutivas, su mejor marca desde 2003, año en el que se coronaron campeones del mundo por primera y única vez.

La principal alternativa al XV de la Rosa es, a priori, Irlanda, que llega al torneo cargada de moral tras derrotar a la todopoderosa Nueva Zelanda en los test de noviembre (40-29). Los de Joe Schmidt cayeron más tarde ante los All Blacks (21-9), pero se repusieron derrotando, en un triunfo de prestigio, a Australia, por 27-24.

Del resto de participantes, Escocia, en la despedida de su seleccionador Vern Cotter, tiene a su disposición un grupo con clara vocación ofensiva y una magnífica dirección de juego, que tendrá la ventaja de jugar tres encuentros en su casa de Murrayfield (Edimburgo).

La selección de Francia, en transición de Guy Novès, disputará dos de las cinco jornadas en el Stade de France y tras perder en noviembre ante All Blacks y Wallabies, se mantiene en un segundo plano, mientras que Italia, aunque sorprendió recientemente a Sudáfrica (20-18), librará su particular batalla para no irse de vacío en esta edición.

La principal novedad en el Seis Naciones 2017 será el sistema de puntuación: hasta ahora se otorgaban dos puntos por victoria y uno por empate, que pasarán a ser cuatro puntos por triunfo y dos por empate, el mismo sistema de puntuación que en las fases de grupos de los Mundiales.