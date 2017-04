Ander Herrera reanima la Premier

El español Ander Herrera guió al Manchester United a la victoria ante el Chelsea (2-0), que sufrió su segunda derrota en los cuatro últimos partidos para volver a poner en cuestión el liderato de la Premier que amenaza el Tottenham, situado ahora a cuatro puntos del equipo de Antonio Conte.



El centrocampista español resultó decisivo en Old Trafford. Jose Mourinho apostó por los jóvenes atacantes reds Marcus Rashford y Jesse Lingard y dejó en el banquillo al sueco Zlatan Ibrahimovic y al armenio Henrikh Mkhitaryan, titulares el jueves pasado en la Liga Europa contra el Anderlecht.



El United, que se mete de lleno en la pelea por un puesto de Champions para la próxima temporada, rentabilizó la superioridad que evidenció en la primera mitad ante un rival sobrepasado. El equipo de Jose Mourinho jugó con ventaja en el marcador desde el minuto 7, cuando Ander Herrera robó un balón en el centro del campo, aparentemente con el brazo, y ejecutó un pase medido a Rashford, que superó en carrera a David Luiz para batir al bosnio Asmir Begovic, sustituto del lesionado Courtois.



El United amplió su renta al inicio de la segunda parte, cuando Ander Herrera aprovechó un balón suelto en el vértice izquierdo del área rival para ejecutar un lanzamiento que, desviado por el francés N'Golo Kante, alcanzó la red del Chelsea. El cuadro de Conte buscó la reacción. Pero se topó con el orden del equipo de Mourinho. El preparador italiano de los blues recurrió a Cesc Fábregas, suplente de inicio, que saltó al campo en el 54 por Victor Moses. Después tiró del brasileño Willian en el puesto del serbio Nemanja Matic. Pero nada funcionó.



El United manejó la situación. Ordenado ante un adversario impreciso, amenazó con ampliar su ventaja al contraataque. No hubo más goles. La victoria frena al Chelsea, con cuatro puntos sobre el Tottenham, que el sábado goleó al Bournemouth (4-0).El Manchester United, aún con dos partidos pendientes, está a cuatro del Manchester City, cuarto, y a seis del Liverpool, tercero, que previamente ganó a domicilio al West Bromwich en The Hawthorns con un gol del brasileño Roberto Firmino (0-1).