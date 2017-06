Pedro Martínez: "Perder la Eurocopa nos endureció"

Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, aseguró que si hubieran ganado la Eurocopa no habrían tenido la dureza necesaria para conseguir este viernes proclamarse ante el Real Madrid campeón de la Liga ACB por primera vez en la historia del club.

"Es muy posible que si hubiéramos ganado la Eurocopa no hubiéramos ganado la liga porque sirvió para endurecernos. Nos recuperamos de un mazazo y eso nos hizo más duros como grupo. Nadie nos ha regalado nada este año", recalcó.

"Los que teníamos que estar unidos, hemos estado unidos. Nos pusimos la piel de foca para que nos resbalara todo. Creímos en nosotros y nos olvidamos de los que no creían. Nos hemos convertido en un grupo legendario", recalcó.

Pedro Martínez admitió que se sentía muy bien a nivel personal porque "no había ganado nada o muy poco a nivel de trofeos y cuando consigues algo que cuesta mucho como esto, eres feliz".

"Me ha costado mucho y estoy muy feliz, me acuerdo mucho de mi familia. Pero de lo que estoy más orgulloso es que hemos sido muy fieles a unos valores, ser un equipo y entrenar muy duro con un nivel de exigencia que no todo el mundo lleva bien", señaló.

El técnico, que acaba contrato, se negó a decir si ha sido su último encuentro en el Valencia. "Es una pregunta que creo que sobra, es un triunfo de muchísima gente y no se puede acaparar ningún titular con nada individual. Hay que disfrutar un momento histórico", destacó.

Respecto al encuentro, apuntó que "la primera parte ha sido la leche cómo hemos jugado, el ritmo que hemos tenido en defensa y en ataque, teníamos que hacer el mejor partido del año y hemos tenido la mejor primera parte de la temporada, ha sido fantástica".

"En la segunda parte con la defensa del Real Madrid nos hemos parado, nos ha entrado un poco de vértigo pero hemos mejorado un poquito y Romain Sato ha metido un triple y un rebote que han decidido el partido", resumió Martínez, que dijo que sólo es "el representante de los cuatro entrenadores que hemos llevado el equipo".