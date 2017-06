Hamilton: "Si Vettel es un hombre, que lo demuestre fuera del coche"

El piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton emplazó a Sebastian Vettel (Ferrari) a "demostrar" su hombría fuera de las pistas, después de la "conducción desagradable" del alemán este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán, un incidente entre los dos primeros pilotos del Mundial que acaparó la carrera en Bakú.



"Si quiere demostrar que es un hombre, creo que lo tiene que hacer fuera del coche, cara a cara. Pudo poner en peligro a cualquier piloto, por suerte íbamos despacio pero podría haber sido peor yendo más rápido", respondió el inglés, después de que Vettel hablara de una competición para "adultos".



El de Ferrari se quejó de una prueba de frenos del inglés a la salida de una curva con 'coche de seguridad', tras lo cual no dudó en ponerse a su altura y golpear al de Mercedes. Un Vettel que mantiene el liderato del Mundial recibió la sanción de paso por boxes que no le impidió terminar por delante de su rival.





Vettel, también enfadado

Hamilton lamentó el ejemplo de un tetracampeón del mundo. "Imagina a los niños viendo hoy la carrera y viendo ese tipo de comportamiento en un cuatro veces campeón del mundo.", indicó."Di todo lo que tenía. No me rendí. Tuvimos mala suerte y al menos logramos un segundo y quinto puesto para el equipo, más puntos que Ferrari así es que es un buen resultado al final. No tengo un mensaje para él (Vettel)", finalizó.El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) ha mostrado, al término del Gran Premio de Azerbaiyán, surefiriéndose al incidente que ambos han tenido durante la carrera como algo "sin sentido" por parte del inglés asegurando que"El primero marca el ritmo, pero a la salida de la curva iba acelerando, después Hamilton frenó mucho y no pude parar antes de chocar con él. Supongo que no era necesario. No creo que fuera intencionado pero obviamente es lo que pasó y no me gustó. La Fórmula 1 es para adultos, no tiene sentido lo que hizo", afirmó el piloto de Ferrari tras la carrera.El tetracampeón del mundo, que golpeó su coche con el del inglés después del incidente, habló de su inmediata reacción. "Me puse a su lado y levanté mi mano para, porque mi alerón delantero quedó dañado y creo que él también lo pago con daños en su coche", declaró.Sobre la sanción impuesta durante la carrera, Vettel mostró su descontento. "No estoy de acuerdo con la sanción porque si me penalizas a mí tienes que penalizar a los dos. A pesar de esto, no tengo problemas con Hamilton, estamos aquí para competir, somos adultos y todos esperan que luchemos", concluyó.