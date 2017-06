Los Gasol y los Hernangómez, en la convocatoria de Scariolo

Nikola Mirotic, los hermanos Gasol y Juan Carlos Navarro, figuran entre los jugadores preseleccionados para el Eurobasket que del 31 de agosto al 17 de septiembre se disputará en Finlandia, Turquía, Rumanía e Israel, con Felipe Reyes y Rudy Fernández como ausencias destacadas en el combinado español.



Felipe Reyes trasladó a la Federación Española de Baloncesto (FEB) su decisión de no participar en la próxima cita continental tras una "exigente" temporada con el Real Madrid, mientras que su compañero de equipo Rudy Fernández causará baja para poder recuperarse de sus problemas físicos.



"Ambos se han ganado el derecho de poder tomarse un respiro", explicó el seleccionador español, Sergio Scariolo, en una rueda de prensa celebrada este miércoles en la sede federativa.



En la misma, el técnico italiano ofreció una primera lista de dieciséis jugadores para la primera concentración del equipo, prevista entre los días 16 y 23 de julio en Benahavís (Málaga).



Está integrada por Pau Ribas (Barcelona), Guillem Vives (Valencia), Dani Díez (Unicaja), Xavi Rabaseda (Gran Canaria), Alberto Abalde (Joventut), Ilimane Diop (Baskonia), Víctor Arteaga (Estudiantes), Quino Colom (Unics Kazan), Alberto Díaz (Unicaja), Jaime Fernández (Estudiantes), Rubén Guerrero (South Florida), Nacho Llovet (Obradoiro), Pierre Oriola (Valencia), Oriol Paulí (Gran Canaria), Sebas Saiz (Ole Miss Rebels) y Joan Sastre (Valencia).





Debut ante Montenegro

"Cinco o seis de ellos" se unirán a los once jugadores citados para la concentración previa al Eurobasket, que comenzará en Madrid el 28 de julio y continuará hasta el 6 de agosto.Estos once jugadores son: Juan Carlos Navarro (Barcelona), Pau Gasol (San Antonio Spurs), Marc Gasol (Memphis Grizzlies), Sergio Llull (Real Madrid), Sergio Rodríguez (Philadelphia 76ers), Ricky Rubio (Minnesota Timberwolves), Fernando San Emeterio (Valencia), Álex Abrines (Oklahoma), Nikola Mirotic (Chicago Bulls), Willy Hernangómez (New York Knicks) y su hermano Juancho (Denver Nuggets).Sergio Scariolo remarcó que "estos once no son fijos" para el Eurobasket, y afirmó que tras este segundo periodo de entrenamientos armará la selección definitiva para el torneo continental. El objetivo del equipo español, campeón de Europa en 2015, es "". El técnico italiano explicó que si repiten en el podio podrán mantenerse "en el círculo tan reducido de excelencia y de continuidad en el éxito".Intuye, no obstante, Sergio Scariolo que será algo "complicado" por la "calidad de los rivales" y por el "número tan alto de equipos que". "Nosotros tenemos esa ambición, dentro de la humildad de conocer lo que cuesta conseguir pasar las distintas rondas y luchar por las medallas", abundó el seleccionador español.El combinado español quedó encuadrado en el Grupo C, que se desarrollará en Cluj-Napoca (Rumanía), junto a Hungría, España, República Checa, Croacia, Montenegro y la anfitriona Rumanía. Su debut está fijado para el 1 de septiembre, a las 16.45 horas, ante la selección de Montenegro.Un día después, la escuadra dirigida por Sergio Scariolo se enfrentará a la misma hora a la de lay, tras un día de descanso, disputarán su tercer partido el 4 de septiembre ante laa las 19.30. El combinado español volverá a jugar el día 5 ante(16.45) y cerrará la primera fase el día 7 frente a la selección de Hungría (16.15).Tras dos días de descanso, los cuatro primeros clasificados de los grupos C y D se enfrentarán entre ellos en octavos el 10 de septiembre en el Sinan Erdem Arena de Estambul, con espacio para 13.722 personas, donde se jugará la final del torneo el domingo 17 de septiembre a las 20.30 horas.