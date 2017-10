Márquez afirma que trabaja "para ganar la carrera no en cómo hacer quinto"

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) afirmó tras los entrenamientos del Gran Premio de Malasia de MotoGP en Sepang, en los que fue quinto, que él trabaja "para ganar la carrera, no en cómo hacer quinto". El catalán necesita ganar, ser segundo o no perder más de siete puntos con Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17) para conquistar su cuarto Mundial en MotoGP.

"Dependerá de qué condiciones haya en la pista, pero yo trabajo en cómo ganar la carrera y no en cómo hacer quinto, pero luego veremos a qué podemos optar viendo las condiciones de la pista y si toca acabar la carrera y no ser campeón aquí, lo tenemos que entender pues más llegar a Valencia con un margen grande que no con uno pequeño de puntos porque hemos arriesgado demasiado aquí", reconoció el líder del Mundial.

En lo que a la primera jornada se refiere por Malasia, el piloto de Repsol Honda indicó: "Ha sido un buen día para nosotros, pero no de los mejores ya que es un fin de semana en el que no se trata de exagerar, sino simplemente de hacer lo que sientes encima de la moto y esta es una de las pistas en las que nosotros cada año sufrimos un poco y Ducati va rápido".

"Lo tenía marcado así ya antes de la ruta asiática y se está demostrando; Dovizioso está usando la estrategia que le queda, que es atacar en todos los entrenamientos para intentar ganar la carrera el domingo", recalcó Márquez, quien no ve sólo a Ducati como rival.

"Yamaha está, especialmente en seco, si bien es muy difícil decir, porque muchas han puesto el neumático nuevo al final y yo he mantenido el que llevaba. Es pronto para decir en seco dónde está cada marca y cada piloto", indicó.

"Este es un circuito en el que el motor se nota muchísimo y a nosotros nos ha costado, pero no me preocupa que haya más o menos Yamaha o Ducati, porque dependo de mí mismo y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible y dar el ciento por ciento", agregó Márquez.

"Ahí es donde estaba perdiendo más. Lo hemos intentado compensar, pero he perdido velocidad de entrada en la curva, frenada en general. Tenemos que encontrar el compromiso ideal", agregó.

Y, en cuanto a la posibilidad de que haya órdenes de equipo, el catalán lo tiene claro. "Sí, porque en Australia ya habían hablado algo y esto es algo que se sabe, pero yo dependo de mí mismo".