Nadal abandona por problemas en una rodilla

Rafael Nadal, número uno del mundo, anunció su retirada del Masters 1.000 de París antes de afrontar el compromiso de cuartos de final ante el croata Filip Krajonovic. El mallorquín causa baja por una dolencia en la rodilla derecha. "No ve veo jugando tres partidos más", dijo Nadal en rueda de prensa. Después de haber acabado el jueves con la rodilla derecha maltrecha durante su victoria ante el uruguayo Pablo Cuevas, Nadal reconoció que no podría "cumplir con lo mínimo" para poder competir y rehusó hablar de su participación en la copa de Maestros de Londres, el próximo 12 de noviembre. "Para mí es un día muy duro. No es un buen día para hablar de Londres", aseveró.