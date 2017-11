"Me quito un peso de encima al ganar mi primera carrera"

El piloto español Jorge Martín (Del Conca Gresini), ganador del GP de la Comunidad Valenciana de Moto3, señaló en rueda de prensa que obtener su primera victoria en un Gran Premio le ha supuesto quitarse un peso de encima. "No me obsesionaba ganar mi primera carrera pero era mi carrera 50 y ha sido bonito conseguirlo así. Me he quitado un peso de encima y por fin la he logrado tras varios podios y poles. Ha sido increíble y qué mejor manera de cerrar el 2017", apuntó el joven piloto español.