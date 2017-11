La respuesta viral de Moncho Fernández

El Obradoiro vive uno de sus momentos más dulces pero Moncho Fernández no quiere que se les suba a la cabeza. Por eso, nada más ganar al Gran Canaria, uno de los mejores equipos de la Liga Endesa, el entrenador tiró de retranca gallega para esquivar las preguntas sobre la posible clasificación para la Copa del Rey. "Nosotros no somos de copas, somos de Estrella Galicia", respondió el técnico. Una contestación que no pasó desapercibida y que se convirtió en viral y entre lo más comentado en redes sociales en la noche del sábado.





El equipo santiagués ocupa la cuarta posición de la ACB , solo por detrás de Madrid, Valencia y Barcelona.