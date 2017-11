Calleja: "Si eres feliz, le pones pasión; si le pones pasión, hay éxito"

El polifacético alpinista leonés Jesús Calleja ha asegurado hoy, en la tercera edición del Foro Abanca Responsable, que cuando una "idea es buena" siempre "crece" y ha recomendado a los asistentes el cóctel que triunfa: "Si eres feliz, le pones pasión; si le pones pasión, hay éxito".

Antes de atender las preguntas de los asistentes, a través de una videoconferencia, se coló en el Consejo de Abanca y mantuvo una conversación cercana, cordial, fluida, con el dueño del banco, Juan Carlos Escotet, quien le dijo que "poca gente" hace las cosas que él hace, y el director general, Paco Botas.

Antes de ese encuentro virtual, recordó su trayectoria multidisciplinar tras dejar "muy pronto de estudiar porque tenía muchas ganas de ver el mundo", aunque "luego" recuperó "el tiempo perdido".

Fue peluquero, también propietario de un taller de coches. "Algunas profesiones no me gustaban pero era lo que tocaba", y en todas ellas ha intentado buscar dos claves en el mundo laboral, la "felicidad y una buena idea".

"Lo más importante de nuestro día lo ocupa el trabajo. Si no somos felices en el trabajo, tenemos un problema, estamos jodidos, porque un tercio de tu vida o más vas a ser infeliz", comentó.

De su periplo vital, rescató su conocimiento del mundo de la empresa: "A mí me tocó la crisis cuando estaban los créditos al 18 por ciento y monté la peluquería. Ha habido momentos bastante complicados".

"Vivimos en una sociedad en la que todo va de prisa y descubrí que solo hay un gran problema en la vida, cuando te mueres, y un segundo gran problema, que es cuando te dicen que te vas a morir porque tienes una enfermedad grave", dijo antes de abogar por "minimizar" el resto de contratiempos.

"Hay que encontrar la felicidad y para mí reside una parte en el trabajo. Yo no era feliz dando vueltas al lado de un sillón para cortar el pelo, pero mi reflexión fue: voy a ser el mejor. Aunque no te guste nada, ya eres más feliz. Conseguí tener la mejor peluquería de León. La peluquería parecía una discoteca. Hay que tener ideas", declaró.

Recomendó, en este sentido, "ser diferente y tener buenas ideas" y aseguró que si eso lo aplicas, "empiezas a ser feliz".

"Conseguí llegar a ser campeón de España de peluquería. ¡Tenía tanta pasión! Si eres feliz le pones pasión; si le pones pasión, hay éxito", aseguró.

De ahí, a un sueño. "Me llamaba mucho la atención escalar el Everest. No es la montaña más bonita ni la más complicada, pero sí la más alta del mundo. Vale un montón de pasta, solo el papel, el permiso, 10.000 euros. No te van a dar un crédito, tienes que acudir a los patrocinadores", relató.

Así que apostó por innovar. "No podemos dedicarnos a copiar todo lo que vemos alrededor. Eso será una copia mejorada, pero nada original. Hay una cosa que le llamo los encierros: me meto en casa, desconecto el móvil, pongo un folio con cosas buenas y malas que me van a ocurrir. Al final te sale un cociente de si te vale la pena hacer ese cambio", confesó.