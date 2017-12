Portugal, Irán y Marruecos, rivales de España en el Mundial de Rusia 2018

La ruleta rusa del sorteo del Mundial 2018 deparó hoy un emparejamiento ibérico en la primera fase del torneo, ya que España se enfrentará a la Portugal del astro del Real Madrid Cristiano Ronaldo.



Al equipo de Julen Lopetegui, que seguía el sorteo en el Palacio del Kremlin, no sólo le tocó en suerte el campeón de Europa, sino que la Roja debutará contra la escuadra lusa el 15 de junio en la ciudad de Sochi (mar Negro).



Maradona fue el encargado de sacar de la urna la bola de España y Gordon Banks, el mítico portero campeón con Inglaterra en 1966, fue el que la colocó en el grupo B, cuyo cabeza de serie era Portugal





?? ¡Estos son nuestros rivales y las fechas en las que jugaremos! ¡¡RT PARA QUE TODO EL MUNDO LO SEPA!! #SorteoMundial #WorldCupDraw pic.twitter.com/azqWK4ggf8 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 1 de diciembre de 2017

España, entre los favoritos a ganar el Mundial 2018

Lopetegui se mantuvo impasible al recibir la buena nueva, mientras Fernando Santos, el técnico portugués, no"Es un buen grupo. El primer partido contraserá importante.", dijo el exjugador español Carles Puyol, al ser preguntado por el exfutbolista inglés Gary Lineker, el maestro de ceremonias del sorteo.Al grupo B se sumó Irán, entrenada por el portugués y antiguo técnico del Real Madrid Carlos Queiroz, como el equipo del tercer bombo y el cuarto en fue Marruecos.Según reconoció el propio Lineker, a España le tocó el premio gordo en el sorteo.En caso de pasar como primera de grupo, España se enfrentaría al segundo clasificado del grupo A,y en cuartos de final teóricamente le esperaría la Argentina de Leo Messi, con una posible semifinal ante Alemania o Inglaterra.En caso de ser segundos, podría tener como rival a Uruguay, en cuartos a la Francia de Didier Deschamps y en las semifinales a Brasil.El actual campeón mundial, Alemania, se las verá con la México de Juan Carlos Osorio; Suecia, el equipo que apeó sorprendentemente a Italia en la repesca mundialista; y a Corea del Sur.Brasil, contra Costa Rica, Suiza y SerbiaMientras, la Brasil de Neymar y "Tite", equipo que lleva muchos años en el ostracismo futbolístico.El seleccionador argentino, Jorge Sampaoli, pareció uno de los menos satisfechos con el sorteo, ya que, además de la Croacia de Modric y Rakitic,una debutante muy peligrosa, y a Nigeria.No puede jugar tal mal como lo está haciendo", dijo Maradona, conocido por su mala relación con Sampaoli.Perú, que hacía 36 años que no disputaba un Mundial, fue a parar al grupo C encabezado por Francia, uno de los grandes aspirantes al título, junto a Australia y Dinamarca, que llegó al Mundial a través de la repesca.Como ya se sabía,fue el primer equipo en salir del bombo y, en honor a la verdad, el anfitrión salió sano y salvo del sorteo.La Uruguay de Suárez y Cavani es el único rival de peso que le tocó en la primera fase, ya que los otros serán Egipto y la Arabia Saudí de Pizzi.En cambio, la Bélgica de Roberto Martínez no puede echar cohetes ya que, selección que intentará no defraudar como ocurrió en anteriores torneos.Ese grupo G estará también formado por Túnez y la debutante Panamá, entrenada por Hernán Darío "Bolillo" Gómez.El Grupo H está encabezado pory la Colombia de James Rodríguez y Falcao, a las que se suma Japón y Senegal.El Mundial arrancará el 14 de junio con el partido entre Rusia y Arabia Saudí en el estadio Luzhnikí, donde se disputará también la final el 15 de julio.Según los pronósticos, los grandes favoritos para alzarse con la Copa Mundial son, por ese orden,No se puede descartar a, finalista hace cuatro años, más cuando podría ser la última ocasión de Leo Messi de levantar la copa; a lade Cristiano Ronaldo, actual campeona europea, y a la exhuberante Bélgica de Hazard y De Bryune.

Puyol, Forlan y Cafú valoran el papel de la Roja.

Calendario del Mundial 2018

La primera fase del Mundial arrancará el 14 de junio con el partido inaugural entre Rusia y el equipo que le toque en suerte en el estadio Luzhnikí, que también acogerá la gran final el 15 de julio.

Segunda fase del Mundial 2018

Los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, comenzarán el 30 de junio y durarán hasta el martes 3 de julio. Los cuartos se disputarán el 6 y 7 de julio, las semifinales el 10 y 11 y la gran final del Mundial de Rusia 2018 se celebrará el 15 de julio en el Estadio Luzhniki de Moscú.