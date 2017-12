La FIFA ya amenazó con dejar fuera a la selección de la Euro 2008

La FIFA ya amenazó a la Federación Española de Fútbol (RFEF) con dejar a la selección fuera de la Eurocopa 2008, en la que luego el equipo de Luis Aragonés ganó el título, también por injerencias gubernamentales en unas elecciones en las que Ángel Villar fue reelegido para su sexto mandato. Tal como sucede ahora, que amenaza con dejar a la selección fuera del mundial 2018 por la misma razón.

De hecho tanto la FIFA como la UEFA mostraron su "enorme preocupación" por la situación por la que atraviesa la Federación Española y anunciaron su intención de viajar a España para mantener una reunión "con las más altas instancias" para informarse.

La fecha en la que debían celebrarse los comicios de 2008, que finalmente fueron en el periodo que la RFEF pretendía, fue el motivo de aquel mensaje que lanzó al gobierno español en una visita a Madrid el suizo Joseph Blatter, entonces presidente de la FIFA y suspendido por esta desde octubre de 2015 por corrupción.

"Espero que las autoridades políticas comprendan el riesgo que corren", dijo el ahora inhabilitado Joseph Blatter el 17 de febrero de 2008, durante un homenaje al fallecido Alfredo Di Stéfano, después de calificar como "una intervención directa del Gobierno" obligar a la FEF a cumplir la orden ministerial que regulaba las elecciones.

"No hay amenaza ni presión, pero si toman cualquier decisión contra la Federación Española no tendremos más alternativa que intervenir. Estamos esperando la respuesta de las autoridades españolas, que deben entender que no tienen que intervenir en las organizaciones deportivas. Eso es lo que piensa FIFA", señaló entonces Blatter. El 24 de noviembre de 2008 Villar ganó sin rival en las urnas.

Para las elecciones más recientes, RFEF y CSD volvieron a discrepar sobre el contenido de la orden ministerial que las regula en todas las federaciones, tanto por la fecha como por la representatividad de estamentos en la Asamblea y por el procedimiento de la moción de censura.