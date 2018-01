El Autos Cancela Zalaeta disputa la final de la Copa Galicia en Noia

La trigésimo quinta edición de la Copa Galicia Femenina de voleibol busca dueño, y entre los aspirantes está el Autos Cancela Zalaeta coruñés. La final se disputará el próximo domingo 7 de enero en el pabellón Alonso Rodríguez de Noia a partir de las 18.30.

El equipo de Jorge Barrero tendrá enfrente al Conavi Xuvenil Teis después de que ambos conjuntos obtuvieran la clasificación en la fase previa celebrada al final de la pasada temporada.

El Autos Cancela acude como campeón de la pasada edición, en cuya final superó al Emevé lucense en un vibrante choque en el que se llegó al desempate. Las coruñesas llegan con ganas de revalidar el título, pero son conscientes de que no será fácil como lo asegura el técnico Jorge Barrero. "Conocemos las dificultades que nos va a poner Teis, que este año con las llegadas de Federica e Tea elevaron su nivel con respecto a temporadas pasadas". El entrenador del Zalaeta no podrá estar en el banquillo el próximo domingo ya que tiene un importante compromiso con la Selección Nacional sub 17 que entrena y que disputa en esas fechas el preeuropeo en Praga.