El Deportivo, la marca de la ciudad

El Deportivo lleva el nombre de A Coruña allá donde va. Cuando participaba en la Liga de Campeones, su nombre se escribió en Europa y ahí permanece. Hosteleros, restauradores y taxistas coinciden en que el club coruñés ayuda a la economía de la ciudad y crea un movimiento cada fin de semana que no tiene precio. No solo por la cantidad de aficionados que se desplazan desde otros puntos de España para ver a sus equipos como visitantes en el estadio de Riazor, sino por la fidelidad de los seguidores blanquiazules que llenan los locales de hostelería, antes y después del partido, y utilizan los medios de transporte públicos. Representantes de estos sectores ven "muy positivo" el impacto que causa la entidad blanquiazul, que el 31 de enero cerrará con éxito la última fase de la ampliación de capital. Un proyecto que ha permitido a muchos tener una pequeña parte del Deportivo y sentirlo como propio como dice el lema de la campaña É meu, é teu. Un sentimiento de identidad que no para de crecer.

Pedro Villarino | A Cova Céltica

Para Pedro Villarino, de A Cova Céltica en la calle Orzán, la "repercusión a nivel estatal e internacional" del Deportivo es enorme. "Creo que el club es muy importante para la ciudad porque dinamiza la economía hostelera", explica con orgullo. Los deportivistas abarrotan su local para seguir los partidos de los pupilos de Gaizka Garitano y por eso cree que "cuanto más alto" esté el Dépor, "mejor para todos". "Parece mentira pero cuando hay partido se nota muchísimo. Y no solo por los aficionados de otros equipos que se desplazan, sino por la ilusión que genera en la propia ciudad". Villarino tiene claro que el Deportivo es "la marca" de A Coruña y ha conseguido llevarla a todas partes del mundo. "Hay clientes de fuera, italianos por ejemplo, que conocen la ciudad solo por el equipo. Eso me parece increíble", finaliza.

Frisco Asorey | Bar A Franxa

"Hay muchísimo movimiento económico en la ciudad gracias a Deportivo", dice sin dudar Frisco Asorey, del Bar A Franxa. Explica que "la ciudad se conoce en gran medida por el equipo" y eso es importante para el turismo, que crece en los días de partido. "Las aficiones de fuera vienen a A Coruña a ver a sus equipos pero después se quedan en aquí a pernoctar, disfrutar y consumir. Eso es muy positivo", comenta con detalle. No solo eso, sino que cree que también que "los aficionados del Deportivo que no son de la ciudad" no dudan en desplazarse para acudir a Riazor. "Viene muchísima gente de pueblos o aldeas solo para eso".

Jaime Mouriño | Taxista

Los taxistas también reconocen que el Deportivo es "un motor económico" en A Coruña. Lo confirma Jaime Mouriño, quien añade que "aficionados, locales y visitantes, y miembros de la prensa" hacen que la ciudad tenga "más movimiento" cuando el equipo blanquiazul juega en casa. "También ayuda la categoría. Estar en Primera hace que vengan equipos muy importantes a Riazor y eso despierta mayor interés", sentencia.

Leonardo Seoane | Taxista

Leonardo Seoane tiene claro que "el beneficio turístico" que ha generado el club blanquiazul es "incalculable" para diversos sectores de la ciudad pues en todas partes conocen al Deportivo. "Es el símbolo de la ciudad en el extranjero. Recuerdo cuando fui a Londres que sabían dónde estaba A Coruña por el Deportivo. Es una seña de identidad", explica sorprendido.

María José Martínez | Cafetería San Agustín

"El Deportivo aporta mucho a los locales de hostelería de la ciudad, sobre todo a los ubicados en la zona del estadio los días de partido", comenta María José Martínez, que cree que es "muy positivo" que el conjunto coruñés esté en Primera División pero considera que "los horarios no son los mejores".

Javier González | Restaurante Xestal

En el Restaurante Xestal, Javier González asegura que "es importante" el impacto que causa el Deportivo porque hace "que la gente salga a la calle" y con ello "aumente" el consumo. Este hostelero reconoce que se nota mucho cuando hay fútbol en Riazor porque "las calles se llenan", no solo durante el partido sino también antes y después. Javier González añade, además, que es "fundamental" que el equipo blanquiazul se mantenga en Primera División. "Que esté en la máxima categoría atrae a muchísima gente al estadio, también a aficionados que vienen de fuera para ver a sus equipos los fines de semana", analiza.

José Antonio Álvarez | Restaurante Celeiro

Para José Antonio Álvarez el Deportivo "es una importante fuente de ingresos para la ciudad", y reconoce que los más beneficiados son los negocios de hostelería. "Hay equipos que traen a muchos aficionados, sobre todo los de la zona norte, y eso lo notamos en los restaurantes, en las cafeterías y en los bares especialmente. Además, los de fuera suelen hacer publicidad de A Coruña y provoca que después venga gente solo de vacaciones".

Juan Iglesias | Taxista

El taxista Juan Iglesias opina que el Deportivo "mueve la ciudad". "Los servicios públicos, los hoteles, la gastronomía... Todo se beneficia de que el Dépor tenga partido en Riazor", dice y añade que esto "genera turismo" y es "importante". "Hay mucha diferencia de si está en Primera o en Segunda", destaca.