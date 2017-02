El Calderón decide el adiós de Juanfran

La continuidad de Juanfran en el Dépor no se gestará en un primer momento ni en A Coruña ni en Barcelona. Decidirá el Vicente Calderón, el duelo de este domingo entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Si el equipo culé es capaz de imponerse a los rojiblancos y mantenerse en la lucha por la Liga, se lanzará la próxima semana a por el lateral deportivista para que ejerza de suplente de Sergi Roberto tras la lesión de Aleix Vidal en Vitoria. El grupo de Luis Enrique ya está con pie y medio fuera de la Champions tras el 4-0 de París ante el PSG y si no sale fortalecido en esta pugna doméstica con el Madrid, que se la juega en Vila-Real, declinará la opción del ex del Betis.

Juanfran es ahora mismo el primero de la lista del Barcelona y, de hecho, su secretario técnico, Robert Fernández, estuvo este fin de semana en Riazor presenciando en directo el duelo entre el Dépor y el Alavés y siguiendo las evoluciones del 2 deportivista. La dirección deportiva culé aún no se ha puesto en contacto con la plaza de Pontevedra, pero la postura del club es clara y conocida: se va a remitir a la cláusula de rescisión. La cantidad exigida y que está marcada en los documentos firmados por el jugador, el Dépor y el Watford está en torno a los ocho millones de euros, aunque si el Barça opta finalmente por afrontar la operación, no serán un impedimento, ya que en el Camp Nou consideran que el jugador es fácilmente vendible por ese precio o por uno superior el próximo verano. O se gana el puesto en estos meses o la transacción no tendrá un peaje económico.

Juanfran se entrenó ayer junto al resto de sus compañeros, aunque en realidad no tuvo casi carga de trabajo porque era una sesión suave de descanso y recuperación para los futbolistas que están disfrutando de más minutos. Al madrileño se le vio charlando sobre el césped junto a Carles Gil. La idea del canterano blanco era quedarse en A Coruña. Incluso llegó a rechazar una oferta del Rubin Kazan que multiplicaba de manera exponencial su sueldo, pero el interés del equipo culé puede quebrar su voluntad. El lateral lanzó el miércoles un post en redes sociales en el que mostraba su momentáneo compromiso remitiéndose al "Leganés, Leganés, Leganés", pero no lanzó ningún mensaje que tranquilizase a la afición de cara al futuro. Ayer, en una entrevista concedida a LA OPINIÓN, ahondó algo más en cómo se siente, pero sin conceder excesivas pistas. "Al final no es fácil esta situación, no voy a engañar a nadie. Yo solo estoy centrado en el partido del Leganés. Nunca le he dado más importancia a un tema personal que a uno colectivo", confesó el aún blanquiazul.

El Dépor hará todo lo posible para que no se marche porque lo considera un futbolista insustituible y por el momento en el que se produce este abordaje blaugrana. La decisión de pedir los ocho millones se enmarca en el hecho de poner todos los impedimentos posibles a su salida y porque si el Barcelona fuerza algún tipo de acuerdo, el conjunto coruñés verá reducidas sus opciones de acudir al mercado a los futbolistas en paro. Si el conjunto culé paga la cláusula, el Dépor sí podrá fichar intentar la contratación de un futbolista de la Liga bajo los mismos parámetros: o llegando a un acuerdo con el club de origen o pagando la cláusula.

Juanfran lleva dos temporadas y media en A Coruña y en este ejercicio es en el que finalmente se ha producido su explosión futbolística. Estuvo los dos primeros años cedido y en este tercero el club coruñés logró un nuevo préstamo, pero con el compromiso de ejecutar un opción de compra obligatoria en el verano de 2017. De esta manera, se aseguraba el poder de decisión sobre sus derechos. El Barça puede forzarle a venderlo cuando ni siquiera lo ha comprado. El domingo será un día clave para los futuros de Juanfran y el Dépor.