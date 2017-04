Pepe Mel: "La presión hace que el rendimiento no sea el esperado por todos"

Pepe Mel ha admitido este jueves que "la presión" que tiene el equipo por "salir cuanto antes" de la zona peligrosa de la clasificación ha afectado a su "rendimiento" en el terreno de juego, donde el sábado intentará ganar al Málaga para dar un paso decisivo hacia la permanencia.

"Si ganamos no será la permanencia matemáticamente pero sí por la liberación que podemos tener, porque uno de los problemas de este grupo es la presión por querer salir cuanto antes. Eso hace que el rendimiento no sea el esperado", explicó.

Mel señaló que en caso de perder el equipo seguirá "en las mismas" porque tiene una "ventaja significativa" con los puestos de descenso, seis puntos de renta con el Sporting de Gijón.

El técnico empezó su etapa en el Deportivo con cuatro encuentros sin perder, pero ahora acumula cuatro sin ganar y "por eso" quiere "apretar" a los futbolistas.

"Busco fórmulas para conseguir que entiendan que cuando compiten bien son un equipo difícil de ganar y cuando no hacen eso, no sé por qué, somos un equipo vulnerable", declaró el preparador deportivista.

Mel admitió que al Deportivo le "hizo un poco de daño" el partido ante el Celta, el derbi, que los coruñeses perdieron 0-1 delante de sus aficionados después de haber ganado en ese mismo escenario al Barcelona (2-1).

"Cuando ganamos al Barça pensé: esto va a salir y puede ser muy bonito, ahora pienso que va a salir, aunque es menos bonito", indicó sobre sus sensaciones.

Preguntado sobre si el Deportivo se puede salvar por demérito de los últimos clasificados, respondió con otra cuestión: "¿Si el Madrid gana la Liga es que la ha perdido el Barça o la ha ganado el Madrid? Eso va unido. Cuando has tenido un resultado adverso es cierto que giras la cara a ver qué han hecho los demás, pero nos tenemos que centrar en nosotros", dijo.

Mel está centrado en el compromiso ante el Málaga y en salir a ese partido "conectados, intensos" después de que en los dos más recientes los deportivistas encajaran goles en los primeros minutos.

"El Málaga está haciendo las cosas bien, viene de dos victorias, tiene unos argumentos terribles", señaló antes de empezar a citar a casi todos los jugadores del equipo que entrena José Miguel González, 'Míchel'.

El preparador deportivista abogó por recuperar la solidez defensiva que había mostrado el equipo coruñés en los primeros encuentros con él al frente del banquillo.

"Tenemos que recuperar algo que tuvimos en los primeros partidos, en los que el equipo estaba junto, no dejaba espacios, no dejaba abiertos los partidos. Es algo que hicimos muy bien entre el partido del Atlético y el del Celta. Era difícil hacernos gol y no dejamos espacios. En Valencia lo perdimos", expuso.

Mel indicó que el equipo debe "encontrar el término medio" entre defensa y ataque, pero dejó clara su prioridad: "El Dépor necesita ahora mismo estar con cierta seguridad de medio de campo para atrás".