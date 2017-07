Inaugurada la temporada del "salto"

La que debe ser la temporada del "salto en la clasificación" para el Deportivo arrancó ayer de manera oficial. Lo hizo con la presentación de las nuevas camisetas y de la campaña de abonos, a la espera también de que esta mañana se ponga en marcha la plantilla con el regreso a los entrenamientos, y con el objetivo de superar los agobios de las campañas anteriores. "Tenemos que dar un salto en la clasificación y a eso salimos. Digamos que hoy (por ayer) empieza la temporada con este primer acto y con toda la ilusión de ir para arriba", reflexionó el presidente deportivista, Tino Fernández, sobre el principal desafío al que se enfrentará el equipo a partir de hoy. Lo deslizó durante la ceremonia preparada por el club en las instalaciones del Aquarium Finisterrae para presentar los nuevos diseños de las equipaciones deportivistas con la mirada puesta en el mar y basada la tradición marinera de A Coruña. "Somos una ciudad que respira y vive mar se enfrenta al mar con nuestros y su colores: el blanco y el azul", dice el vídeo promocional de la nueva campaña. "No sé si ir al mar o ir al campo", comienza.

La nueva situación económica en la que se encuentra el club después del acuerdo rubricado por Abanca eleva la exigencia y obliga a pensar con mayor ambición. "Esta temporada se buscará no solo la permanencia con solvencia, si no dar un paso más allá", insistió el presidente. "El escenario económico se aclaró hace unos días gracias al banco de los gallegos", recordó Tino, que al mismo tiempo agradeció al presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, el apoyo mostrado. "Gracias por esta apuesta por la viabilidad y el crecimiento del Deportivo", le trasladó al financiero, presente ayer en el Aquarium durante la presentación de las camisetas y la campaña de abonos.

El nuevo escenario económico plantea otra manera de enfocar la temporada, empezando por el capítulo de bajas. Ayer el club anunció la marcha de Oriol Riera y Laure, aunque este capítulo no está cerrado. "Se está tratando alguna otra, pero hay que encontrar el acuerdo con el jugador y del club; alguna más va a haber", resumió acerca de las posibles salidas que todavía puedan producirse.

Esas marchas de jugadores de la plantilla obligarán a compensar una plantilla que por el momento solo cuenta con las llegadas de Cartabia y Fede, y la continuidad de Guilherme. Tino Fernández, en ese sentido, recordó que el mercado todavía está en su fase inicial y descartó llegadas inminentes durante esta semana. "Ahora mismo no está previsto, estamos trabajando con varios, pero yo diría que esta semana no va a hacer ningún alta", adelantó el presidente. "Queda mucho mercado todavía, es imposible que haya todos los días algo. En ese sentido estamos muy tranquilos y al final va a quedar una configuración en la línea que queremos. Tiene que haber bajas y tiene que haber altas, queda mucho tiempo todavía", reflexionó. Ayer, la dirección deportiva estuvo centrada sobre todo en las salidas.

Entre los posibles fichajes, el regreso de Lucas Pérez se presenta como el mayor de los anhelos para el presidente, consciente también de las dificultades que existen en la operación. "Yo no oculto que a mí me gustaría que volviese Lucas, pero no es fácil: tiene un contrato alto, está en un club que ha pagado mucho dinero por él y ya veremos qué pasa", enumeró. "No lo he ocultado nunca y si pudiésemos lo haríamos; si puede ser este año, será este año y si no será el siguiente, pero estoy convencido de que Lucas volverá al Deportivo algún día", destacó Tino Fernández.