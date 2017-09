Mel, ambicioso: "Sabemos el camino; no hay excusas"

Pepe Mel tenía ganas desde hace tiempo de conocer la lista definitiva de futbolistas de la plantilla del Deportivo 2017-18. Una vez cerrada la ventana veraniega para inscribir jugadores, el técnico se muestra ambicioso de cara al futuro inmediato. Quiere que su equipo hable en el campo, sin excusas de ningún tipo. "La incertidumbre de si vas a perder a alguno o de quiénes llegan, al final te entretiene mientras la Liga se está jugando. Por fin el mercado se ha cerrado, sabemos los que somos y nos miramos todos a la cara. Sabemos el camino que hay que recorrer y no hay excusas para, por lo menos, intentar hacerlo bien. El Dépor tiene que salir a hacer las cosas bien y con una idea clara", insistió el entrenador, que se toma el partido de este mediodía en Riazor contra la Real Sociedad como "una buena prueba, importante para nosotros".

El madrileño confía en que sus jugadores sepan plasmar en el campo lo que quiere de ellos, que resume de la siguiente manera: "La idea es jugar con dos arriba, dos de banda con uno contra uno y con criterio, dos medios con diferente perfil y una defensa que juegue de memoria". Además, espera de sus hombres "habilidad para cambiar de sistema" según los momentos y las circunstancias de cada partido.

Sobre la ausencia de Lucas Pérez en el once, Mel argumenta que el coruñés "necesita un tiempo, no ya de piernas, sino, como él dice, de caja". "Necesita ese espacio de tiempo de pretemporada que no ha tenido. No podemos correr el riesgo de perderlo en el primer partido. Necesitamos a Lucas para todo el año, no solo ante la Real. El número siete viene a ayudar, a hacernos mejores, pero tampoco hay que basarlo todo en él ni poner toda la responsabilidad sobre él. Esto es un grupo", recalcó ayer en Riazor.

Junto a Lucas en el banquillo se sentarán los internacionales Fede Valverde y Celso Borges: "Solo han estado en un entrenamiento, pero vienen de competir y con buena autoestima, con la moral arriba después de hacerlo bien con sus selecciones. Borges ha llegado más fresco que Fede, que está todavía un poquito con sueño, pero es joven y es un jugador que tenemos que tener cerca para que nos ayude".

Por otra parte, Mel avanzó que Tyton será titular ante la Real. "El sentido común, la justicia y muchas cosas me dicen que tiene que jugar Tyton. Estoy contento con Pantilimon, es un portero que nos sube el nivel también. Rubén había hecho un gran partido contra el Levante y estaba afianzándose en el puesto. Lo normal es que juegue Tyton", comentó el técnico, que dedicó elogios a la Real: "Juega de memoria y eso siempre es bueno".