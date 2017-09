Quique Setién: "Jugador por jugador el Deportivo tiene un gran equipo"

El entrenador del Betis, Quique Setién, desea ganarle al Deportivo para "avanzar en" su "aspiración de jugar bien y darle una satisfacción a los aficionados", y ha insistido en que su "idea" no se siente "influenciada por los resultados".

"Perder siempre es una opción. No puedes cambiar por una derrota o dos. Todos queremos ganar pero no me quiero sentir influenciado por los resultados. Si es así, no vives", aseguró Setién en rueda de prensa.

El técnico bético ha vaticinado "un partido complicado, como todos", porque "salvo dos equipos, nadie puede pensar que puede ganar un partido seguro" pero, además, ha destacado que "jugador por jugador, el Deportivo tiene un gran equipo en todas las posiciones" pues cuenta con "velocidad, inteligencia, contundencia y seriedad".

Quique Setién está "seguro" de que Pepe Mel, su homólogo deportivista que entrenó al Betis durante dos fructíferas etapas, "estará respaldado por muchos aficionados" y no cree que, en la cuarta jornada de Liga, "pueda estar condicionado por el resultado", ya que debe tener "tiempo para trabajar con tranquilidad".

El cántabro insistió en que la pérdida de balón de su portero, Adán, que propició el primer gol del Villarreal es "responsabilidad del entrenador" porque "los porteros saben que la salida de balón es muy importante" aunque están "sometidos a errores que se ven mucho".

"No perdemos por esa jugada. Soy optimista y prefiero seguir siendo valiente. Es mi manera de ser, el club ya sabía al entrenador que traía y no voy a cambiar. Seguro que iremos ajustando para que estas cosas nos pase el menor de veces posible. Hay que ver el beneficio que esto nos va a producir", insistió. Setién ha augurado que "también algún central se equivocará" en la salida de balón.