El Fabril proyecta su liderato al Dépor

Edu Expósito y Pinchi, goleadores ante el Corinthians, se saludan. arcay/r. a.

La afición del Deportivo disfrutó el pasado jueves viendo en acción en Riazor a varios canteranos. Francis, Edu Expósito y Pinchi fueron titulares, mientras que Carlos López y Pablo Brea participaron en la recta final. Nombres propios que empiezan a sonar con fuerza, incluso para asomarse al equipo de Primera, como ya hicieron la pasada temporada Edu y Pinchi, ambos goleadores ante el Corinthians. De todos ellos y del resto de fabrilistas se siente "orgulloso" su entrenador, Cristóbal Parralo, el primer interesado en que sus pupilos sigan creciendo para poder dar el salto definitivo al Deportivo. "Estoy orgulloso de que cada vez estén más cerca del primer equipo", relata el técnico del filial, líder del grupo 1 de Segunda B.

El Fabril atraviesa un gran momento y lo proyecta al Dépor, en cuyas sesiones participan a diario varios canteranos. "Hay jugadores entrenando casi siempre con el primer equipo. Son los que tienen más posibilidades, pero eso no quiere decir nada", matiza el entrenador, que pone el ejemplo de Carlos López: "No había ido [a entrenar con el primer equipo] desde que está aquí y tuvo minutos [contra el Corinthians]. Todos tienen que trabajar para tener esa oportunidad. Me siento muy contento de cómo entrenan y de las ganas que tienen de estar arriba".

Del portero Francis, en el que hay depositadas grandes expectativas, Cristóbal destaca que "tiene condiciones importantes". "Es muy joven, tiene aspectos que mejorar y está trabajando muy duro. Sus condiciones físicas son muy buenas, cuenta con dotes de mando, personalidad para jugar al fútbol y muchas ganas de ser futbolista. Estoy encantado con Francis igual que con Álex Cobo", indicó en referencia al otro guardameta del filial. A las órdenes de Cristóbal también está el internacional panameño Ismael Díaz, incorporado a finales de septiembre: "Da muestras de esa calidad que se le presupone. Estamos intentando que coja la forma lo antes posible".