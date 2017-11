El Fabril no pasa del empate y no aprovecha el pinchazo del líder Fuenlabrada

La mañana de domingo deparó una especie de carrusel de partidos para los primeros clasificados en el que el Fabril y el Fuenlabrada ponían el liderato en juego. El equipo de Rubén Coméndez sigue atascado y logró ante la Gimnástica Segoviana su tercer empate consecutivo, tantos como partidos lleva sin Cristóbal. Es el undécimo encuentro consecutivo en el que no cae derrotado, aunque la igualada le impidió aprovechar el 0-0 del líder Fuenlabrada en casa del Valladolid B. El Rayo Majadahonda se impuso al Celta B y aprovechó para recortar distancias en la zona alta de la tabla.

Coméndez pudo utilizar a Edu Expósito que no fue alineado el día anteior con el primer equipo ante el Atlético de Madrid y decidió darle la titularidad en ataque a Uxío en detrimento de Jardel y reservar en el banquillo a Ismael Díaz. El ejercicio de seriedad del conjunto segoviano se lo puso difícil a un filial que no sufría, pero que tampoco era capaz de crear peligro ante un rival en teoría inferior. En el segundo acto la Gimnástica igualó el duelo y llevó algo más de peligro.

A punto estuvo el Fabril de lamentar algún tanto en contra en dos salidas deficitarias de balón de Álex Cobo, que hoy suplía a Francis bajo palos. Tuvo una buena oportunidad Queijeiro y en la locura del descuento, con el partido roto, pudieron marcar los visitantes y también el equipo blanquiazul. Una cabalgada del panameño Ismael Díaz, que había suplido a Pinchi, hizo soñar con el triunfo, pero su pase atrás acabó llegando a Borja Galán, que al rematar quiso ajustar y su disparo se marchó fuera rozando el palo. La próxima semana le tocará visitar al Unión Adarve.