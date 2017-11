Cristóbal asegura que Gerard Valentín es el "recambio natural" de Juanfran en el duelo de Málaga

Cristóbal Parralo, entrenador del Deportivo, aseguró hoy que Gerard Valentín será el sustituto el lesionado Juanfran en el partido que el próximo domingo el equipo coruñés disputará en La Rosaleda contra el Málaga. "Es el recambio natural y hay muchas posibilidades de que sea titular en Málaga", respondió el técnico blanquiazul durante el chat que mantuvo este mediodía con los lectores de LA OPINIÓN.

El entrenador deportivista también fue consulado por la posibilidad de que jueguen juntos Lucas y Andone, que hasta la fecha apenas coincidieron unos minutos en el campo. "Sí que pueden encajar", afirmó. "Seguramente habrá muchos momentos en los que los dos puedan jugar juntos", pero será "en función de las necesidades" que pueda tener el equipo, añadió.

Reconoció el técnico andaluz que no tiene ningún pacto con el club para su continuidad en el caso de que el equipo logre el objetivo de la permanencia. "No está pactado, pero si las cosas salen bien, espero estar mucho tiempo", respondió a un lector. Su meta no está en marcarse objetivos a largo plazo sino que prefiere ir "partido a partido". Ese largo plazo también implica la posible llegada de refuerzos en el mercado de invierno, un asunto que "compete a la dirección deportiva, en su opinión.

Çolak, Sidnei y el Fabril fueron otros asuntos sobre los que respondió Cristóbal Parralo durante su participación con los lectores.