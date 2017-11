Lista con cinco fabrilistas

Florin Andone y Alejandro Arribas no figuran entre los dieciocho jugadores citados por Cristóbal Parralo para el encuentro de mañana en Las Palmas, correspondiente a la vuela de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Tras el incidente que ambos protagonizaron en la sesión de ayer, hoy se ejercitaron juntos y apartados del grupo en el ensayo de esta tarde en la ciudad deportiva. Entre los jugadores convocados por el técnico para la visita al estadio de Gran Canaria figuran cinco fabrilistas: One, Quique Fornos, Blas, Pinchi y Edu Expósito.

Cristóbal ensayó esta tarde una teórica alineación titular formada por Pantilimon, Gerard Valentín, Schär, One, Saúl, Guilherme, Mosquera, Borja Valle, Carles Gil, Çolak y Lucas.