One, Fornos, Edu, Blas y Pinchi completan la convocatoria

Los fabrilistas One, que probó en el teórico once inicial, Fornos, Edu, Blas y Pinchi trabajaron ayer con el primer equipo y entraron en la convocatoria de 18 futbolistas que esta mañana embarcarán rumbo a Las Palmas. El central exmallorquinista (en la imagen en pugna con Celso Borges) podría disputar esta noche sus primeros minutos con el primer equipo del Deportivo. Blas tampoco se ha estrenado aún. En cambio, Edu Expósito ya jugó en Primera con Pepe Mel y también con Cristóbal, sin ir más lejos el pasado domingo contra el Athletic. Pinchi también debutó con el Dépor en la máxima categoría y Fornos solo participó en la Copa.