Bakkali vuelve a una convocatoria sin Arribas ni Luisinho

Bakkali ha entrado en la convocatoria para el decisivo partido de mañana contra el Leganés en Riazor, en el que las principales ausencias serán las de Luisinho y Arribas. El portugués no se ha recuperado a tiempo de su lesión para el encuentro y el central está a punto de abandonar el equipo para incorporarse al Pumas mexicano. El entrenador deportivista, Cristóbal Parralo, desveló esta mañana después del entrenamiento de la plantilla en el estadio de Riazor que el madrileño cuenta con el permiso del club para no ejercitarse estos días a la espera de que se resuelva su futuro. En su lugar entra Albentosa, que no estuvo en la lista la jornada pasada.

En el capítulo de ausencias aparece también Fede Cartabia. El argentino no iba a poder jugar mañana por acumulación de amonestaciones, pero al mismo tiempo el club informó ayer de que será operado la semana que viene de sus problemas en el pubis.

Fuera de la convocatoria se queda también Bruno Gama por lesión.