Pantilimon y Schär, ausentes en la sesión de ayer

Pantilimon y Schär no participaron en el entrenamiento de ayer en la ciudad deportiva de Abegondo con el que el equipo retomó el trabajo tras la derrota en el Camp Nou. El portero rumano no pudo ejercitarse junto al resto de sus compañeros debido a unos dolores lumbares. Pantilimon no había entrado en la convocatoria para el partido contra el Barcelona por decisión técnica. Fabian Schär, por su parte, no participó en el entrenamiento con permiso del club. Está previsto que esta mañana trabaje con normalidad.